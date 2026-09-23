Afrique: Le NSFC Iyane place un deuxième joueur en Europe cette année

Après le départ de Papa Falefe Sy vers l'Espagne, c'est Mohamed Ndao Keita qui s'engage avec le FC Sochaux-Montbéliard, en Ligue 2 française, en provenance du Noyau Sportif Club Iyane (NSFC-Iyane).

Le Noyau Sportif Football Club Iyane (NSFC Iyane), basé à Matam, poursuit son ouverture à l'international. Le club sénégalais annonce le transfert de Mohamed Ndao Keita au FC Sochaux-Montbéliard (FCSM), son deuxième départ vers l'Europe cette année.

Selon le communiqué du club, la signature du contrat s'est déroulée en présence de Julien Cordonier, manager général du FCSM, d'Ibrahima Iyane Thiam, président du NSFC Iyane, et de Michaël Isabey, du FCSM.

Formé au NSFC Iyane depuis 2019, Mohamed Ndao Keita, né en 2007, quitte donc le club sénégalais à 18 ou 19 ans pour la Ligue 2 française.

Un club qui enchaîne les départs vers l'Europe

Ce transfert intervient quelques mois après celui de Papa Falefe Sy, parti rejoindre le club espagnol de la Cultural y Deportiva Leonesa. Sy, né en 2008, évoluait au NSFC Iyane depuis la saison 2021.

Le club présente ces deux départs comme une « politique de transfert » assumée par le club, qui y voit le signe de son « expansion à l'international ».