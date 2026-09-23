Maroc: L'USFP parie sur le renouveau à Casablanca-Settat

A la veille des élections législatives, l'USFP accélère sa mobilisation dans la région de Casablanca-Settat. Le parti a investi des candidats dans les seize circonscriptions de la région, avec l'ambition affichée de conforter sa présence dans un territoire stratégique au coeur de l'économie nationale.

Le choix des candidatures fait apparaître un double parti pris : assurer une présence de terrain dans l'ensemble des circonscriptions et introduire de nouveaux profils dans la compétition électorale. Aux côtés de responsables et de figures déjà engagées dans l'action politique, l'USFP mise notamment sur des personnalités issues de la société civile et du monde du sport, dans une démarche présentée comme un renouvellement de son offre électorale et un élargissement de sa représentation.

Ahmed Mehdi Mezouari, membre du Bureau politique de l'USFP, conduit la liste du parti à Mohammadia, tandis qu'Aicha Guellaa, également membre du Bureau politique, est candidate à Nouaceur. Said Nemili représente le parti à Settat et Mohamed Abou Faraj à Sidi Bennour. Said Akrdi est investi à Sidi Moumen-Bernoussi, et Abdellatif Moustakfi a été désigné tête de liste dans la circonscription de Sidi Othmane-Moulay Rachid. A Aïn Chock, le parti a jeté son dévolu sur Badr El Bouchikhi, tandis que Marouane Rachdi portera les couleurs du parti de la Rose à Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi et Anis Mahfoud à Al Fida-Mers Sultan.

A Anfa, la candidature revient à Latifa Chérif, membre du Bureau politique et grande figure de la société civile, puisqu'elle préside une association militant en faveur des femmes atteintes de cancer. Mohamed Nagouti défendra les couleurs du parti à Ben M'sick, alors que Miloudi El Bouziri est investi à Benslimane. La liste des candidats comprend également Mustapha El Hadi à Berrechid, Mehdi El Fatmi à El Jadida, Marouane Amama à Hay Hassani et Siham Errabrani à Médiouna.

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Femmes, renouvellement et proximité

La présence de Latifa Chérif à Anfa, d'Aïcha Guellaa à Nouaceur et de Siham Errabrani à Médiouna constitue l'un des éléments mis en avant dans cette configuration électorale. Elle s'inscrit dans la volonté affichée par la direction de l'USFP de consolider la participation des femmes à la compétition électorale et de favoriser leur accès aux institutions représentatives.

Au-delà de la présentation des candidatures, cette investiture inaugure désormais la phase de confrontation sur le terrain. Dans une région marquée par de profondes disparités sociales et territoriales, les candidats ittihadis devront porter les principales priorités défendues par leur parti : emploi, pouvoir d'achat, services publics, justice sociale, égalité des chances et développement territorial équilibré.

Pour l'USFP, la bataille de Casablanca-Settat constitue ainsi un rendez-vous politique majeur. La région concentre à la fois une forte activité économique, une importante population urbaine et des enjeux sociaux particulièrement sensibles. Le parti de la Rose entend y transformer son implantation militante et son discours de campagne en présence électorale, en misant sur la proximité, le renouvellement des profils et la mobilisation de ses structures.