Maroc: Guercif - Said Baaziz à la rencontre des habitants de Taddart

À l'heure où s'achève l'ultime ligne droite de la campagne électorale pour les législatives du 23 septembre, Said Baaziz, candidat de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) dans la circonscription de Guercif, a intensifié ses déplacements sur le terrain. Il a ainsi mené une série de visites de proximité dans la commune de Taddart, privilégiant le contact direct et l'échange sans artifice avec la population locale.

Fuyant les discours convenus, le candidat de la Rose a mis l'accent sur l'écoute active des doléances quotidiennes des habitants. Cette étape a permis de placer au centre des discussions les préoccupations concrètes qui rythment la vie des citoyens dans les zones rurales et périphériques : la création d'emplois, l'amélioration des services sociaux de base et les leviers d'un développement territorial plus juste et équitable.

Said Baaziz a également profité de cette immersion pour exposer en détail les grands axes du programme électoral ittihadi, articulé autour du triptyque « Équité, Emploi et Dignité » -- des mots d'ordre portés par l'USFP dans l'ensemble des circonscriptions du Royaume pour ces scrutins.

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Cette incursion à Taddart s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale menée par l'USFP pour asseoir sa présence sur l'ensemble de la carte électorale, et tout particulièrement dans la région de l'Oriental. À Guercif, comme dans de nombreuses autres provinces, le parti mise sur un engagement de terrain sans relâche pour convaincre les électeurs du monde rural que les questions de développement, de services publics et de justice sociale constituent le coeur battant de son projet politique.

Alors que la campagne s'achève ce soir à minuit, ouvrant la voie au scrutin de demain, le candidat de la Rose et ses équipes auront mené une bataille de proximité saluée, rappelant que l'action politique trouve son sens le plus noble au plus près des attentes des citoyens.