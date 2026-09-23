Cote d'Ivoire: Alépé - Une mère s'immole, son nourrisson secouru par les pompiers civils

Un drame s'est produit le dimanche 20 septembre 2026, à Alépé. En effet, une mère de famille, qui souffrirait de démence, s'est aspergée de carburant avant de s'immoler à l'intérieur de son domicile, alors que ses deux enfants s'y trouvaient.

Alertés, les pompiers civils d'Alépé se sont rendus sur les lieux. À leur arrivée, ils ont constaté que la victime ne présentait aucun signe de vie. Son décès a par la suite été confirmé par un médecin légiste.

Le drame s'est déroulé alors qu'un enfant de 9 ans et un nourrisson de 6 mois se trouvaient dans la maison. Face aux flammes, l'aîné a réussi à s'échapper par l'une des fenêtres. Le nourrisson, quant à lui, a été secouru par son père.

Les secours ont également pris en charge le père et le bébé, tous deux victimes d'une inhalation de fumée. Ils ont été évacués vers l'hôpital général d'Alépé pour une prise en charge médicale.

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L'intervention des pompiers civils a ainsi permis de porter assistance aux survivants et de sécuriser les lieux, a indiqué l'Onpc.

Notons que les circonstances précises de ce drame restent à élucider.