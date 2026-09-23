Cote d'Ivoire: Alépé - Une mère s'immole, son nourrisson secouru par les pompiers civils

22 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Epiphanie N'Guessan

Un drame s'est produit le dimanche 20 septembre 2026, à Alépé. En effet, une mère de famille, qui souffrirait de démence, s'est aspergée de carburant avant de s'immoler à l'intérieur de son domicile, alors que ses deux enfants s'y trouvaient.

Alertés, les pompiers civils d'Alépé se sont rendus sur les lieux. À leur arrivée, ils ont constaté que la victime ne présentait aucun signe de vie. Son décès a par la suite été confirmé par un médecin légiste.

Le drame s'est déroulé alors qu'un enfant de 9 ans et un nourrisson de 6 mois se trouvaient dans la maison. Face aux flammes, l'aîné a réussi à s'échapper par l'une des fenêtres. Le nourrisson, quant à lui, a été secouru par son père.

Les secours ont également pris en charge le père et le bébé, tous deux victimes d'une inhalation de fumée. Ils ont été évacués vers l'hôpital général d'Alépé pour une prise en charge médicale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'intervention des pompiers civils a ainsi permis de porter assistance aux survivants et de sécuriser les lieux, a indiqué l'Onpc.

Notons que les circonstances précises de ce drame restent à élucider.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.