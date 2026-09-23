Afrique de l'Ouest: Marché financier régional - Quatre lignes obligataires de l'Etat du Sénégal admises à la cote de la BRVM

Les emprunts obligataires « Etat du Sénégal 6,40 % 2026-2029 », « Etat du Sénégal 6,60 % 2026-2031 », « Etat du Sénégal 6,75 % 2026-2033 » et « Etat du Sénégal 6,95% 2026-2036 » sont officiellement admises à la cote de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm). La cérémonie de première cotation de ces emprunts obligataires a eu lieu le mardi 22 septembre 2026, dans les locaux de la Brvm, à Abidjan-Plateau.

Lancée le 26 février, cette opération ayant pris fin le 19 mars 2026, a permis de récolter 305 061 010 000 Fcfa, soit un taux de couverture de 108,95 %.

Pour le directeur du département des Opérations des systèmes d'information, Davou Moussa, représentant le directeur général de la Brvm, Dr Edoh Kossi Amenounvé, ce résultat indique que l'épargne de la région est capable de financer les ambitions de transformation des économies. « Depuis 2025, le Trésor public du Sénégal sollicite régulièrement les investisseurs du marché financier régional de l'Uemoa, à travers des emprunts obligataires classiques et des Sukuk souverains, pour un montant global mobilisé de plus de 3 835 milliards de Fcfa », a-t-il déclaré, soulignant que cette régularité construit dans la durée, est une relation de confiance entre un émetteur souverain et la communauté des investisseurs.

Pour lui, cette cérémonie intervient à un moment particulièrement important de l'évolution du marché. Car en 2025, la Brvm a franchi des niveaux historiques : l'indice Brvm composite a progressé de 25,26 % et la capitalisation boursière globale a atteint 24 781,3 milliards de Fcfa et cette dynamique se poursuit en 2026.

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« Le 20 août dernier, la capitalisation du marché des actions a franchi le seuil symbolique des 20 000 milliards de Fcfa, tandis que le compartiment obligataire dépassait les 12 600 milliards de Fcfa et que l'indice composite s'établissait au-delà de 500 points. Au 14 septembre 2026, le mouvement s'est confirmé : la capitalisation du marché des actions dépasse 21 436 milliards de Fcfa, et celle du compartiment obligataire 12 712 milliards de Fcfa », a rappelé le représentant du directeur général de la Brvm.

Mais au-delà de ces chiffres, dit-il, l'ambition de son institution est de bâtir un marché toujours connecté aux besoins de financement des économies. « C'est dans cet esprit que nous avons poursuivi en 2026, notre ouverture à l'internationale. Je peux citer la première double cotation de notre histoire avec la bourse de Luxembourg, les Brvm investment days à New York, la mise en place d'une nouvelle nomenclature d'indices sectoriels », a-t-il insisté.

Le directeur des marchés de capitaux, Alioune Diouf, représentant le directeur général des financements et de la dette du Sénégal, a indiqué que l'opération cotée ce jour, rentre dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie de développement à moyen terme qui a pour objectif principal de combler le besoin de financement mais surtout de participer au renforcement du marché intérieur. « En renforçant notre intervention sur le marché intérieur, nous visons véritablement à mitiger certains risques, notamment les échanges, le risque de taux d'intérêt », dit-il, soulignant que le Sénégal est en train de mettre en oeuvre des réformes qui visent à renforcer la solidité macro-budgétaire. « Nos réformes visent à moyen terme une consolidation budgétaire », a-t-il insisté.

La directrice générale adjointe, Seynabou Fall Touré, représentant le directeur général d'invictus capital & finance, arrangeur et chef de file de l'opération, a indiqué que l'Etat du Sénégal, à travers cette émission, réaffirme sa volonté de diversifier ses sources de financement et de recourir de manière transparente et efficiente, aux mécanismes du marché financier régional pour soutenir la mise en oeuvre de son programme de transformation économique et de développement.

« Cette première cotation constitue également une nouvelle démonstration de la maturité et de la résilience du marché financier de l'Uemoa. Elle confirme un rôle central de la Brvm comme plateforme privilégiée de financement des Etats et des entreprises de notre union, tout en renforçant son attractivité auprès des investisseurs régionaux et internationaux », indique-t-elle.

A l'en croire, la mise en bourse de ces obligations contribuera à renforcer la profondeur et la liquidité du marché secondaire tout en offrant aux investisseurs davantage d'opportunités de gestion et de diversification de portefeuille. Elle participe également à l'allongement de la courbe des travaux souverains régionaux et au renforcement des références nécessaires au développement du marché des capitaux de l'Uemoa.

« Au-delà de cette réussite, nous devons poursuivre nos efforts collectifs pour promouvoir l'épargne longue, accroître l'inclusion financière, élargir la base des investisseurs et faire du marché financier régional un instrument toujours plus efficace au service du financement de la croissance et de la transformation structurelle de nos économies », déclare Seynabou Fall Touré.