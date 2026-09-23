Cote d'Ivoire: Performance économique - La BNI récompensée à deux reprises en 2026 présente ses distinctions au ministre Adama Coulibaly

La Banque nationale d'investissement (Bni) poursuit sa moisson de distinctions. Le 18 septembre 2026, son directeur général, Youssouf Fadiga, a présenté au ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, les deux récompenses récemment obtenues par l'établissement bancaire lors d'une audience tenue à Abidjan.

Le dirigeant de la Bni était accompagné de Souleymane Traoré, directeur du Capital humain, et de Maya Akré, cheffe du département Marketing opérationnel et Communication.

Cette rencontre a permis à la banque de mettre en avant les performances qui lui ont valu ces distinctions, ainsi que les efforts engagés en matière de gouvernance, de valorisation du capital humain et de contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire.

Au cours de l'audience, Youssouf Fadiga a notamment présenté au ministre le Prix d'excellence de la Meilleure entreprise pourvoyeuse d'emplois décents 2025, décerné lors du Prix national de l'excellence 2026. Cette récompense distingue les actions menées par l'institution en faveur de la création d'emplois de qualité, de l'amélioration des conditions de travail et du bien-être de ses collaborateurs. Le prix a été remis en présence du Président de la République, Alassane Ouattara.

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La banque a également été distinguée lors de la 8e édition du Prix de la gouvernance des entreprises publiques, où elle a remporté le 3e Prix de la performance économique et financière des entreprises du secteur marchand 2026.

Saluant ces performances, le ministre Adama Coulibaly a félicité la direction ainsi que l'ensemble du personnel de la banque. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts afin de préserver cette dynamique fondée sur l'excellence et les résultats.

Pour le ministre, ces récompenses illustrent la capacité de la Bni à concilier performance économique, efficacité opérationnelle et responsabilité sociale. Elles traduisent également l'engagement des équipes et la pertinence d'un modèle de gestion axé sur l'innovation, la rigueur et la création de valeur durable.

À travers ces deux distinctions, la Banque nationale d'investissement renforce son positionnement parmi les institutions financières de référence du pays. Elles viennent consacrer un modèle de développement qui place l'humain au coeur de la performance et confirment l'ambition de la banque de poursuivre son accompagnement du développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

Au-delà de leur portée symbolique, ces récompenses constituent une reconnaissance du travail accompli par la Bni et renforcent sa détermination à poursuivre sa mission au service de ses clients, partenaires, actionnaires et de l'économie nationale.