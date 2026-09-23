Cote d'Ivoire: Mines et pétrole - Le pays fait des pas de géant

Deux raffineries, l'une à San Pedro pour les produits pétroliers, la deuxième du genre en Côte d'Ivoire, et l'autre, à Abidjan pour affiner l'or. Une grande première. Tout comme la création d'une société nationale d'exploitation pétrolière, Petroci Ci-26, et le partenariat avec le géant brésilien Petrobras.

Pas à pas, mais des pas certains. Selon une stratégie huilée suivant une ligne tracée par le Président de la République, Alassane Ouattara, et mise en musique par Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie rappelait aux investisseurs réunis à New York et Washington en mars 2025 que la Côte d'Ivoire qui sait son sous-sol pourvu veut aller prudemment à l'exploitation.

Premières conditions évoquées : varier les partenaires et s'assurer que leurs ambitions cadraient avec la vision du Président Alassane Ouattara. Qui institue que les ressources extractives procurent à la Côte d'Ivoire emplois et recettes fiscales solides. Traduction, extraction et transformation locale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une raffinerie pour l'or

« Nous avons franchi aujourd'hui une étape décisive dans le processus de déploiement de notre stratégie. », le ministre Mamadou Sangafowa-Coulibaly avait raison, la semaine dernière, de se réjouir.

La Côte d'Ivoire entre dans l'industrie aurifère. En effet, à l'occasion de la clôture, le 16 septembre dernier à Abidjan, de la réunion de coordination consacrée à l'opérationnalisation de la Société ivoirienne des métaux précieux (Simep), le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a annoncé la mise en service prochaine d'une unité d'affinage qui devrait entrer en exploitation au terme du premier semestre 2027.

Une unité qui, à plein régime, atteindra une capacité de traitement de 100 tonnes d'or.

Huit contrats avec le géant brésilien Petrobras

Les récentes tournées américaines du ministre Mamadou Sangafowa- Coulibaly portent de bons fruits. Le géant sud-américain Petrobras pose ses valises à Abidjan avec aussi une mallette de 250 milliards de FCfa.

En effet, le jeudi 17 septembre 2026, il y a eu une signature de convention de huit contrats de partage de production entre Petroci Holding Côte d'Ivoire et l'entreprise nationale pétrolière du Brésil, Petrobras.

Acteurs du jour, les ministres Adama Coulibaly, Mamadou Sangafowa- Coulibaly, les Dg de Petroci et Petrobras, Mme Fatoumata Sanogo et M. Marc Carlos.

« C'est la confirmation de son statut de destination de premier plan pour les capitaux d'exploration pétrolière et gazière en Afrique de l'Ouest, dans le droit fil des réformes engagées par le gouvernement pour améliorer l'attractivité de notre code pétrolier et sécuriser l'environnement des affaires », dira le ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly.

Une société nationale d'exploitation pétrolière

L'information n'a pas fait de buzz mais elle est d'importance. Petroci a généré une filiale dédiée à l'exploitation du pétrole. Il s'agit de Petroci Ci-26.

Constituée sous la forme d'une société anonyme avec pour capital entièrement détenu par Petroci Holding, la nouvelle entité aura pour mission de reprendre et d'exploiter le bloc pétrolier CI-26, particulièrement le champ Espoir, situé au large de Jacqueville, dans les eaux ivoiriennes.

La filiale nouvellement créée du groupe pétrolier et gazier public ivoirien va piloter la reprise de la production de ce bloc à la suite de l'expiration de l'autorisation des précédents opérateurs.

Une raffinerie 3 fois plus grande que la Sir à San Pedro

Le rêve de la Côte d'Ivoire de disposer d'une seconde raffinerie date. Ce projet qui figure en bonne place dans le programme présidentiel d'Alassane Ouattara a eu une annonce heureuse, le 24 juillet dernier, à Yamoussoukro.

Ce jour-là, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie inaugurait deux infrastructures logistiques stratégiques, le bac R14, d'une capacité de 20 000 m³ dédié au gasoil, et le nouveau poste de chargement en source de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire (Gestoci).

C'est donc ce jour qu'il sera révélé que la Côte d'Ivoire, avec un partenaire américain, est très avancée dans le bouclage de projet Sir 2 à San Pedro.

Une raffinerie ultramoderne qui sera connectée à des gazoducs allant jusqu'aux frontières des pays voisins du Nord. Coût d'investissement, 3 000 milliards de FCfa. Pas après pas, la Côte d'Ivoire tisse son expertise.