Cote d'Ivoire: Cocktail de la rentrée - 300 entreprises européennes et libanaises se mobilisent pour le pays

La Chambre de commerce européenne (Eurocham) Côte d'Ivoire a organisé le 17 septembre, à Marcory, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'Industrie Libanaise de Côte d'Ivoire (Ccilci) et le Cercle français d'affaires de Côte d'Ivoire (Cfaci), le cocktail de la rentrée 2026 de leurs entreprises.

La rencontre a réuni plus de 300 dirigeants et responsables d'entreprises, ainsi que des acteurs institutionnels et diplomatiques.

Marquant la rentrée d'affaires des trois organisations, elle constitue une plateforme privilégiée d'échange autour des enjeux et des perspectives économiques de la Côte d'Ivoire.

La délégation de l'Union européenne (Ue) en Côte d'Ivoire était conduite par Carol Demol, cheffe de mission adjointe, chargée d'affaires, représentant l'ambassadeur de l'Ue. Elle avait à ses côtés Carole van Eyll, ambassadeur de Belgique, Dominique Favre, ambassadeur de Suisse, et Christophe Hemmings, consul adjoint de France en Côte d'Ivoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placée sous le signe du networking et des partenariats, la cérémonie avait pour objectif de réunir les réseaux d'affaires, de favoriser les échanges entre les dirigeants d'entreprise et de faire émerger de nouvelles opportunités de collaboration et de partenariat.

Pour Christian Delmotte, président d'Eurocham Côte d'Ivoire, il s'agissait de mettre en lumière le rôle du secteur privé dans la dynamique de croissance de la Côte d'Ivoire. « En réunissant les entreprises, les dirigeants, les institutions et les représentations diplomatiques, les trois organisations entendent poursuivre leur rôle de facilitateurs du dialogue économique, des échanges interentreprises et du développement de partenariats », a-t-il déclaré.

Pour sa part, Thierry Durantet, président du Cfaci, a indiqué que cette rentrée constitue le point de départ d'une année placée sous le signe du dialogue, de la coopération économique et du renforcement des relations entre les acteurs du secteur privé.

Quant à Serge AKL, directeur général de la Ccilci, il a souligné qu'à travers ce cocktail de la rentrée, Eurocham Côte d'Ivoire, la Ccilci et le Cfaci réaffirment leur volonté de contribuer au dynamisme de la communauté des affaires en Côte d'Ivoire.

Plusieurs entreprises partenaires ont pris part à l'événement, à travers la présentation de leurs produits et leurs activités. Créée en 2009, la Eurocham Côte d'Ivoire fédère les opérateurs économiques européens présents en Côte d'Ivoire. La Ccilci, créée en 2010, est le porte-parole des entreprises libanaises dans le pays.

Le Cfaci fédère, depuis sa création en 2013, plus de 300 entreprises, incluant des opérateurs économiques d'origine française ainsi que les acteurs économiques ivoiriens et internationaux.