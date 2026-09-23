Cote d'Ivoire: Formation universitaire - L'ISTC Polytechnique se rapproche des jeunes de l'intérieur du pays

L'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc) Polytechnique franchit une nouvelle étape dans sa politique de décentralisation de l'offre de formation avec l'ouverture, à la rentrée académique 2026-2027, de sa première antenne régionale à Bouaké. L'annonce a été faite le mardi 22 septembre 2026, lors d'un point de presse organisé par la Direction générale de l'Institut.

Cette implantation présente une étape majeure dans la vie de l'institution et vise à rapprocher les formations aux métiers de la communication, du numérique et des médias des jeunes et des professionnels de l'intérieur du pays. Elle s'inscrit également dans la politique de décentralisation de l'offre de formation d'excellence initiée par les autorités ivoiriennes.

Le choix de Bouaké, capitale de la région de Gbêkê et deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, n'est pas fortuit. Il répond à trois principaux objectifs. Il s'agit de « répondre à la forte demande des bacheliers et des professionnels de la région de Gbêkê et des districts environnants en leur évitant les lourds coûts financiers et logistiques liés à une installation à Abidjan, d'accompagner le dynamisme économique, culturel et médiatique du centre du pays en mettant à disposition des entreprises et des institutions des cadres immédiatement opérationnels et, enfin, d'optimiser les capacités d'accueil du campus principal d'Abidjan qui fait face, d'année en année, à une croissance continue et forte de ses effectifs », a signifié le professeur Jules Toa, directeur général.

Pour cette première année, l'antenne de Bouaké accueillera trois écoles de l'Istc-Polytechnique, notamment l'École de journalisme, l'École de publicité et marketing ainsi que l'École des arts et images numériques.

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Le professeur Jules Toa a informé que près « d'une cinquantaine d'étudiants » étaient déjà enregistrés au régime de jour, dont 30 en licence professionnelle 1 Journalisme, 12 en Publicité et marketing et 8 en Arts et images numériques. Au régime du soir, quatre étudiants sont, pour l'heure, inscrits en journalisme.

Il a aussi indiqué que les candidats ayant échoué de justesse au concours d'entrée à Abidjan ont également été informés de la possibilité de poursuivre leur formation à Bouaké, sous réserve de leur choix.

Les travaux d'aménagement ont démarré le 8 juin et devraient permettre, pour cette rentrée académique, de disposer de 12 salles de classe, de bureaux administratifs et d'un espace cafétéria-restaurant.

Après la phase d'inscription prévue du 14 au 30 septembre, les cours débuteront effectivement le 5 octobre 2026 et la cérémonie officielle d'inauguration de l'antenne se fera le 26 octobre 2026, sous la haute présidence d'Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement.

À travers cette implantation, l'Istc-Polytechnique entend offrir aux jeunes de la région de Gbêkê et des localités environnantes une possibilité de se former aux métiers de l'information et de la communication sans avoir nécessairement à rejoindre Abidjan.