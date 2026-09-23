Cote d'Ivoire: Accès aux informations scientifiques - L'Unjci et le Centre suisse unissent leurs forces

L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) et le Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d'Ivoire (Csrs) ont signé, le 21 septembre 2026, une convention-cadre de partenariat au siège du Csrs, à Yopougon Km 17. Cette collaboration vise notamment à renforcer les liens entre les chercheurs et les professionnels des médias, afin de mieux vulgariser les résultats de la recherche scientifique auprès des populations.

La cérémonie s'est déroulée en présence des responsables des deux institutions, des chercheurs et des professionnels des médias.

À travers cette convention de trois ans, l'Unjci et le Csrs entendent faciliter l'accès des journalistes aux informations scientifiques et aux experts, tout en renforçant leurs capacités dans le traitement des sujets liés à la science.

Le directeur général du Csrs, le professeur Jérémie Thouakesseh Zoueu, a souligné l'importance de rendre les résultats de la recherche accessibles au grand public. « La vulgarisation est une composante essentielle de la valorisation de la recherche. Une fois née, une connaissance doit pouvoir être comprise et utilisée pour déployer toute son utilité sociale », a-t-il déclaré.

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Selon lui, le partenariat permettra notamment au Csrs de faciliter l'accès aux informations scientifiques dont la diffusion est autorisée, ainsi qu'aux chercheurs et experts. Ces derniers pourront participer à des interviews, des conférences, des émissions, des podcasts ou encore à des analyses destinées aux médias.

Pour sa part, la présidente de l'Unjci, Marie-Laure N'Goran, a insisté sur la responsabilité des journalistes dans la diffusion d'une information fiable, particulièrement dans un contexte marqué par la circulation rapide des fausses informations et la montée en puissance de l'intelligence artificielle. « Nous ne voulons plus nous contenter d'aller vite. Nous voulons aller juste. Nous voulons vérifier, comprendre et contextualiser », a-t-elle affirmé, appelant à un rapprochement entre les journalistes et les chercheurs.

La convention prévoit également la mise en place d'un comité technique de veille et de coordination, composé de représentants des deux institutions. Selon elle, le contexte actuel, marqué par la circulation rapide des informations, rend ce rapprochement particulièrement nécessaire. « Une affirmation peut être partagée des milliers de fois avant même d'avoir été vérifiée. Une image peut être fabriquée, une vidéo peut être générée et une étude scientifique peut aussi être sortie de son contexte », a-t-elle relevé.

Celui-ci sera chargé d'identifier les sujets prioritaires et de suivre les actions communes. Des rencontres entre chercheurs et journalistes, des reportages thématiques et des activités de formation sont également envisagés.

Pour le Csrs, qui célèbre cette année ses 75 ans, ce partenariat s'inscrit dans une volonté de mieux faire connaître les résultats de ses recherches dans des domaines tels que la santé, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la biodiversité et l'environnement.

À travers cette collaboration, l'Unjci et le Csrs ambitionnent de rapprocher davantage la science des citoyens et de contribuer à une information journalistique fondée sur les connaissances scientifiques.