Cote d'Ivoire: Accidents du travail et maladies professionnelles - La CNPS édifie le personnel de Fraternité Matin sur ses droits

Une délégation de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) a eu une rencontre d'échanges avec les employés de Fraternité Matin sur les questions d'accidents du travail (At), de maladies professionnelles (Mp), des indemnités journalières et de la rente viagère, le 17 septembre 2026, dans les locaux de l'entreprise.

Cette rencontre s'inscrit dans une série d'échanges initiée avec le groupe de presse afin de vulgariser, auprès des travailleurs, les prestations offertes par la Cnps à ses assurés sociaux.

D'entrée, le directeur d'agence a situé l'enjeu. Parmi toutes les prestations de la Cnps, les Atmp sont celles qu'aucun travailleur ne souhaite avoir un jour. « On parle de risques heureux et de risques malheureux. Les accidents du travail et les maladies professionnelles font partie des risques malheureux », a-t-il rappelé.

Il a, par ailleurs, invité le personnel à ne jamais solliciter d'informations sur ces questions par des canaux informels, mais à passer systématiquement par une communication officielle avec l'institution.

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Présentant les généralités sur les At et les Mp, la chargée de la présentation technique à la Cnps, Famien Néballe, a informé que ce sont près de 340 millions de travailleurs qui sont victimes d'un accident du travail chaque année dans le monde, dont 2,3 millions en meurent. En Côte d'Ivoire, on enregistre en moyenne 6 000 accidents du travail par an.

Elle a ajouté qu'est considéré comme accident du travail tout « accident survenu à un travailleur, quelle qu'en soit la cause, par le fait, à l'occasion ou en raison de son travail », a-t-elle précisé, en incluant l'accident de trajet dès lors que le parcours n'a été ni interrompu ni détourné pour un motif personnel, ainsi que l'accident survenu en mission.

Le médecin-conseil à la Cnps pour les zones d'Adjamé et d'Agban, Dr Houra, a expliqué les deux issues médicales possibles en cas de fracture du tibia. Il s'agit notamment de la guérison totale des facultés physiques et de la consolidation.

Contrairement à l'accident du travail, la maladie professionnelle exige de la victime qu'elle établisse elle-même le lien entre sa pathologie et son activité, en consultant et en multipliant les examens, jusqu'à l'obtention d'un diagnostic précis.

Les frais engagés avant le diagnostic restent à la charge du salarié. « La Cnps ne prend le relais des soins, des indemnités journalières et de la rente qu'après reconnaissance du caractère professionnel et indemnisable de la maladie », a-t-il informé.

La séance s'est achevée autour d'une série d'échanges, permettant aux participants d'avoir davantage d'informations sur le sujet.