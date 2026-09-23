Cote d'Ivoire: Énergie - Plus de 350 000 ménages raccordés grâce aux financements de la Banque mondiale

Présente aux Journées portes ouvertes de la Banque mondiale, le lundi 21 septembre 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody, Côte d'Ivoire Énergie a mis en lumière les retombées concrètes des projets financés par l'institution internationale dans le secteur de l'électricité. De l'accès à l'énergie au stockage par batterie, en passant par les interconnexions régionales, plusieurs programmes structurants sont en cours pour renforcer la sécurité énergétique du pays et de la sous-région.

La Banque mondiale demeure un partenaire de premier plan pour le développement du secteur électrique ivoirien, a déclaré Sié Coulibaly, directeur du transport à CI-Energies tout en réaffirmant l'importance de cette coopération qui contribue au financement de projets majeurs en faveur de l'accès à l'électricité, de la modernisation des infrastructures et de l'intégration énergétique régionale.

Parmi les réalisations phares figure le Projet national de numérisation et d'accès à l'électricité (Neda). Ce programme a déjà permis de raccorder près de 350 000 ménages au réseau électrique national, améliorant ainsi l'accès à l'énergie pour des milliers de familles à travers le pays. Selon les responsables du secteur, ce projet participe activement à la réduction des inégalités d'accès à l'électricité et au développement des activités économiques locales.

Au-delà de l'électrification, la Côte d'Ivoire mise également sur l'innovation technologique avec le Projet de stockage d'énergie par batterie (Bess). D'un coût estimé à 42 milliards de Fcfa, ce projet vise à stocker l'énergie produite avant de la restituer lors des périodes de forte demande. « Cette technologie permettra non seulement de renforcer la stabilité du réseau électrique, mais également d'assurer une meilleure disponibilité de l'énergie pendant les heures de pointe », a-t-il expliqué.

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À ce jour, le projet affiche un taux d'exécution d'environ 96 % et sa mise en service est prévue pour fin 2026.

Des investissements de plusieurs centaines de milliards de Fcfa

Les financements mobilisés avec l'appui de la Banque mondiale témoignent de l'ampleur des ambitions du gouvernement ivoirien en matière d'énergie. Le projet Neda représente à lui seul un investissement d'environ 196 milliards de Fcfa, tandis que les différents projets d'interconnexion régionale mobilisent près de 50 milliards de Fcfa.

Pour les responsables du secteur, ces investissements produisent déjà des effets tangibles sur le quotidien des populations. Ménages, artisans, commerçants et petites entreprises bénéficient d'une alimentation électrique plus fiable, favorisant la continuité des activités économiques et la création de revenus.