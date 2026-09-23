Afrique: Marketing du continent - Livingstone accueille les acteurs du secteur pour réfléchir aux défis de demain

La ville de Livingstone, en Zambie, accueille du 23 au 25 septembre 2026, la conférence annuelle de l'African Marketing Confederation (Amc), un rendez-vous majeur qui réunit des professionnels du marketing venus de plusieurs pays africains. Placée sous le thème « Africa Rising : des forces du continent à l'impact mondial », cette édition se penche sur les transformations profondes qui redessinent le paysage du marketing en Afrique.

Dans un contexte marqué par la digitalisation accélérée des économies et l'essor de l'intelligence artificielle, les participants sont appelés à échanger sur les enjeux liés à la construction des marques africaines, à la créativité, à l'innovation et à la compétitivité des entreprises du continent sur les marchés internationaux.

Les travaux s'ouvrent avec une réflexion sur la place de l'Afrique dans un monde de plus en plus multipolaire. Cette première journée doit notamment permettre d'examiner l'évolution du rôle des marchés africains et leur capacité à générer eux-mêmes de la valeur et de la demande dans l'économie mondiale.

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La question du rayonnement des marques africaines figure également parmi les thèmes phares de la rencontre. Une session dédiée à « Brand Africa » analysera les stratégies susceptibles de transformer la richesse culturelle, créative et identitaire du continent en véritables avantages concurrentiels à l'échelle internationale.

Plusieurs personnalités du monde francophone prendront part aux échanges. L'entrepreneur guinéen Mamadou Bah interviendra lors de la séance plénière d'ouverture, tandis qu'Oriane Abouattier Canfrin, directrice marketing, communication et RSE d'Ecobank Côte d'Ivoire, participera aux discussions consacrées aux marques africaines.

Les mutations technologiques occuperont également une place centrale dans les débats. La deuxième journée sera notamment consacrée au leadership, à la confiance et aux nouvelles dynamiques économiques liées à l'intelligence artificielle. Les discussions porteront sur l'évolution des métiers du marketing, la gestion des données, les changements de comportements des consommateurs ainsi que l'adaptation des stratégies dans un environnement numérique en constante mutation.

La clôture de la conférence, prévue le 25 septembre, sera tournée vers les engagements nécessaires pour accompagner ces transformations. Le professionnel béninois du marketing, Odilon Gbaguidi, prendra notamment part aux réflexions sur l'avenir du secteur à l'ère de l'intelligence artificielle.

Comme chaque année, les Amc Awards viendront ponctuer l'événement en récompensant des initiatives marquantes du marketing africain. Parmi les finalistes figurent deux projets issus de l'espace francophone : une campagne de NSIA Assurances Côte d'Ivoire et l'initiative « Bénin Villes Propres ».

Au-delà de la remise des distinctions, la conférence de Livingstone se veut une plateforme d'échanges sur les grandes mutations à l'oeuvre dans le secteur. Entre révolution numérique, montée en puissance de l'intelligence artificielle et recherche de nouveaux relais de croissance, les professionnels du continent y confrontent leurs expériences et explorent les perspectives d'avenir du marketing africain.