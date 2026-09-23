Cote d'Ivoire: Journées communales du loisir 2026 - Dimbokro ouvre la voie à un loisir éducatif de proximité

Du 24 au 26 septembre 2026, 51 jeunes volontaires de la commune de Dimbokro seront formés à l'animation socioculturelle. Une opération-pilote qui entend rapprocher les loisirs des populations et faire de la jeunesse un acteur du développement local.

À Dimbokro, le loisir veut changer d'échelle. Du 24 au 26 septembre 2026, la commune accueille la première édition pilote des Journées Communales du Loisir (JC-Loisir). L'initiative, portée par le Ministère du Tourisme et des Loisirs, à travers la Direction générale des Loisirs (DGL), entend inscrire durablement les activités de loisirs dans les territoires.

Pendant trois jours, 51 jeunes volontaires, filles et garçons, âgés de 18 à 35 ans, bénéficieront d'une formation consacrée à l'animation socioculturelle. Identifiés avec l'appui de la municipalité, ils seront initiés à la conception, à l'organisation et à la sécurisation d'activités de loisirs à vocation éducative.

L'ambition dépasse ainsi la simple organisation d'activités récréatives. À travers cette expérience, le ministère veut rapprocher l'action publique des populations et faire du loisir un outil d'éducation, d'épanouissement et de cohésion sociale.

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Des animateurs pour les territoires

Pour Mamadou Kéita, Directeur des Parcs de loisirs et des Jeux numériques, cette opération-pilote doit permettre de constituer un vivier local d'animateurs capables d'accompagner les initiatives communales dans la durée.

La formation alternera enseignements théoriques, ateliers pratiques et mises en situation. Les participants apprendront notamment à concevoir et conduire des activités adaptées aux différents publics, tout en intégrant les exigences liées à leur organisation et à leur sécurité.

Le dispositif est également présenté comme un levier d'employabilité. Les compétences acquises peuvent ouvrir des perspectives dans les métiers du loisir, du tourisme et de la culture, notamment à travers l'auto-emploi et la création d'activités génératrices de revenus.

« L'accès aux loisirs doit être garanti pour tous et partout, car il constitue un droit fondamental et un vecteur de citoyenneté », a rappelé la Directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, citant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Une expérience appelée à essaimer

Le partenariat entre le ministère et la mairie de Dimbokro, avec l'appui du Fonds de développement touristique (FDT), traduit la volonté d'expérimenter un modèle susceptible d'être reproduit dans d'autres collectivités.

L'enjeu est aussi de réduire les écarts entre territoires dans l'accès aux activités de loisirs.

En donnant aux communes des ressources humaines formées, les JC-Loisir cherchent à faire émerger une animation de proximité, portée par des acteurs issus des communautés elles-mêmes.

Cette démarche s'inscrit dans une dynamique déjà engagée avec des programmes tels que Vacances et détente et la création de 60 clubs de tourisme et de loisirs, qui comptent plus de 32 500 élèves membres.

À Dimbokro, les JC-Loisir posent ainsi les premiers jalons d'une nouvelle approche : faire de la commune non plus seulement un espace où l'on pratique le loisir, mais un véritable foyer d'apprentissage, de citoyenneté et de cohésion sociale.