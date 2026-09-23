Tunisie: Bizerte - Mesures strictes pour éradiquer les dépôts sauvages de gravats

Mardi, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a insisté sur la nécessité d'activer les mécanismes juridiques et réglementaires punitifs à l'encontre des contrevenants, dans le cadre de la lutte contre le phénomène du rejet anarchique des déchets de construction, de démolition et de terre, ainsi que pour éliminer les points noirs dans la région.

Présidant une réunion sectorielle en présence du secrétaire général du gouvernorat, des secrétaires généraux chargés de la gestion des municipalités de la région et de plusieurs représentants des administrations régionales concernées, il a appelé à l'élaboration d'un plan d'action conjoint, conformément aux réglementations et procédures légales en vigueur.

Ce plan vise à recenser les points noirs, à identifier les espaces, les carrières abandonnées et les terrains propices à l'exploitation en tant que sites agréés pour le dépôt des gravats et des terres, et à les faire connaître auprès du public.

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Selon un communiqué publié dans la soirée sur la page officielle du gouvernorat de Bizerte sur Facebook, le gouverneur a exhorté les services municipaux à effectuer un inventaire exhaustif et précis de tous les terrains vagues situés dans les périmètres communaux qui ont été transformés en décharges sauvages et en points noirs. Il a également demandé de mettre en demeure par écrit leurs propriétaires afin qu'ils les nettoient, les clóturent et les protègent contre les infractions, tout en prenant les mesures judiciaires nécessaires contre les contrevenants.

Il a souligné l'importance de la coordination entre les différents services intervenants pour contrer ce phénomène en raison des atteintes qu'il porte à l'esthétique urbaine, à la santé publique et à l'environnement.

Il a enfin recommandé d'étudier la possibilité de réaménager ces terrains vagues et points noirs pour les transformer, conformément aux réglementations en vigueur, en équipements publics vitaux tels que des jardins publics, des terrains de proximité et des espaces verts, parmi d'autres initiatives susceptibles d'empêcher ces sites de redevenir des décharges et de garantir la pérennité de la propreté et de l'esthétique urbaine.