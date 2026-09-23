Tunisie: Lait frais stérililisé - Le stock de régulation fixé à 19,8 millions de litres en 2026

Le stock de régulation de lait frais stérilisé pour l'année 2026 a été fixé à 19,8 millions de litres, la période de pic de production laitière s'étendant du 1er mars au 31 août 2026, selon un arrêté conjoint du ministre chargé par intérim de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, du ministre de l'Agriculture, de la ministre des Finances et du ministre du Commerce, publié ce jour au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

L'arrêté fixe également la période durant laquelle les centrales laitières bénéficient de la prime de stockage du lait frais stérilisé pour l'année 2026, qui s'étale du 1er mars au 31 décembre 2026.