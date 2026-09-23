Tunisie: Rentrée scolaire - Le ministère de l'Éducation comble les postes vacants

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a affirmé que l'ensemble des postes vacants dans toutes les matières et à travers toutes les régions du pays a été comblé, à l'exception de cas imprévus en cours de traitement.

Dans une déclaration à la radio lors d'une visite qu'il a effectuée dans plusieurs établissements scolaires de la région, le ministre a indiqué que le secteur est passé de la phase de la rentrée à celle du suivi et de l'amélioration des performances au sein des écoles et des lycées. Il a également souligné la disposition constante du ministère à collaborer avec les autres départements ministériels pour faire face à toute menace susceptible de compromettre la sécurité des élèves.

Il a précisé que le ministère a émis plusieurs circulaires visant à empêcher les élèves de quitter les établissements scolaires en cours de journée, tout en consacrant dix minutes lors des cours de sciences humaines et sociales à la sensibilisation aux risques menaçant les structures éducatives.

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Concernant le temps scolaire, Noureddine Nouri a indiqué que le ministère ne voit aucun inconvénient à adopter un emploi du temps flexible ou le système de la séance unique, sous réserve que les capacités logistiques et les infrastructures des établissements le permettent, insistant sur le fait que le ministère encourage cette démarche.