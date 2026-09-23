Tunisie: Éducation - Accélérer les projets d'infrastructure et de maintenance des établissements scolaires à Sfax

Dans le prolongement des efforts nationaux visant à garantir une rentrée scolaire optimale et à consolider les fondements de l'école publique, le ministre de l'Éducation a mené une visite de travail d'envergure sur le terrain au sein du gouvernorat de Sfax. Cette incursion au coeur des établissements éducatifs des délégations régionales de Sfax 1 et Sfax 2 traduit une volonté politique claire : passer d'une logique de gestion réactive à une dynamique proactive d'anticipation et de modernisation des infrastructures.

Les interventions programmées pour la circonscription de Sfax 2 ciblent des besoins structurels profonds. L'accélération des procédures s'articule autour de plusieurs chantiers clés, notamment le lancement de la deuxième tranche du programme de réhabilitation de l'école primaire d' El Hencha, adossée à un renforcement de ses équipements didactiques et mobiliers. Parallèlement, le lycée Al-Barmaki à Menzel Chaker bénéficiera d'une refonte globale comprenant ses espaces sportifs et de vastes extensions spatiales.

La vision stratégique englobe également la programmation d'une seconde tranche pour le collège Al-Saadi à El Amra après la réception définitive des infrastructures actuelles, ainsi que la création d'équipements sportifs de pointe -- incluant des terrains gazonnés et des salles spécialisées -- au sein du complexe éducatif d'Al Aouabed à Sfax Sud.

Sur le périmètre de Sfax 1, la tutelle a engagé des mesures d'envergure pour résorber les dysfonctionnements matériels. Le lycée du 15 novembre 1955 au coeur de Sfax Ville fait l'objet d'un plan d'intervention global et multidimensionnel, touchant aussi bien la réhabilitation des espaces d'accueil et des cours que la modernisation technologique, la climatisation des salles professorales et le renouvellement de l'ergonomie mobilière.

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La dynamique s'étend également au collège de Agareb, dont les études de réhabilitation globale sont actées, et au projet stratégique du collège et du lycée de Bir Ali Ben Khalifa. Pour ce dernier, le ministre a exigé des entreprises un dépassement des rythmes habituels pour achever les travaux avant la fin de l'année civile, tout en initiant des études d'opportunité novatrices, telles que l'implantation d'une école primaire directement au sein de l'enceinte du lycée.

Une gouvernance de proximité et d'écoute active

Au-delà des aspects strictement techniques et architecturaux, cette tournée a privilégié l'immersion humaine. En participant aux rituels républicains du salut du drapeau à l'école d'El Hencha et en saluant les initiatives pédagogiques locales fermes didactiques et bibliothèques modèles --, le ministre a valorisé l'engagement de la communauté éducative. Les différentes étapes de la visite ont permis d'instaurer un dialogue direct et constructif avec les équipes administratives, les enseignants et les associations de parents d'élèves. Cette approche participative garantit que les investissements publics répondent précisément aux réalités du terrain.

En définitive, ces décisions s'inscrivent dans une refonte globale du service public de l'éducation en Tunisie. En luttant contre la surpopulation des classes, en modernisant les plateformes d'apprentissage et en sanctuarisant des environnements de travail dignes, le ministère réaffirme que la qualité des apprentissages est indissociable de la qualité et de la sécurité des espaces scolaires.