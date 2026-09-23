Tunisie: « Une seule santé » - Le ministre de la Santé s'entretient avec le Premier ministre tanzanien

Mardi, à Rome, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a eu une réunion de travail avec le Premier ministre de la République unie de Tanzanie, Moigulu Nchemba, en présence de plusieurs membres du gouvernement tanzanien. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la participation de la Tunisie aux travaux de la conférence mondiale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) sur la mise en oeuvre de l'approche « Une seule santé ».

Selon un communiqué de presse publié ce soir par le ministère de la Santé, l'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Tanzanie, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'agriculture, ainsi que sur le développement d'une collaboration conjointe dans le cadre de l'approche « Une seule santé », afin de soutenir la prévention des risques sanitaires partagés et de consolider la sécurité sanitaire.

Les deux parties ont également examiné les perspectives de coopération et d'échange d'expériences dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la télémédecine, la santé numérique, la prévention, la préparation et la réponse face aux urgences et aux épidémies, ainsi que l'approche « Une seule santé » et la lutte contre les zoonoses (maladies transmissibles entre l'homme et l'animal).

Les deux responsables ont souligné l'importance de concrétiser ces axes en programmes de coopération pratiques pour consolider le partenariat tuniso-tanzanien.

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Le ministre de la Santé participe aux travaux de la conférence mondiale de la FAO à Rome en tant que représentant de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

Les travaux de cette conférence se poursuivent jusqu'au 23 septembre 2026 autour du thème « Une seule santé dans les systèmes agroalimentaires », avec la participation de dirigeants mondiaux, d'experts techniques, de partenaires et de représentants d'institutions, pour débattre des moyens d'accélérer l'application pratique de l'approche « Une seule santé » au sein des systèmes agricoles et alimentaires.