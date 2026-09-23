Tunisie: Format en pleine expansion, le podcast pousse les médias traditionnels à se réinventer

Le podcast s'impose comme un contenu incontournable dans le paysage médiatique mondial et arabe, sans pour autant constituer une menace pour les médias traditionnels, à condition que ces derniers s'adaptent aux mutations technologiques et aux nouveaux usages du public, ont estimé mardi des experts réunis à Hammamet.

Cette question était au centre de la première table ronde de la 26e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, organisée à Yasmine Hammamet sous le thème « Podcast : tendances du contenu et influence ».

Des universitaires et spécialistes des médias et des technologies venus de plusieurs pays arabes ont souligné la progression rapide de ce format, dont le marché mondial a atteint environ 39 milliards de dollars en 2025 et pourrait dépasser 130 milliards de dollars à l'horizon 2030.

Selon le rapport Reuters 2026, 46 % du public s'informent désormais auprès des créateurs de contenus.

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La chercheuse tunisienne Hanen Melliti, de l'Institut de presse et des sciences de l'information, a estimé que le podcast évoluait d'un support exclusivement sonore vers des formats visuels intégrés aux plateformes numériques, portés par des modèles économiques reposant davantage sur la publicité et les abonnements.

« Le podcast ne représente pas un danger imminent pour les médias classiques », a-t-elle affirmé, appelant à définir des stratégies de production répondant à des questions essentielles sur les contenus, les publics et les supports les mieux adaptés.

Le responsable de l'offre numérique, radio et podcast de Deutsche Welle pour l'Afrique du Nord, Moncef Slimi, a plaidé pour une « révolution interne » des médias traditionnels, les invitant à valoriser leur principal atout : la crédibilité dont ils jouissent auprès des audiences.

De son côté, l'expert soudanais en médias numériques Mustafa Sayed Gasmallah Abou Idriss a mis en avant les possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans la production des podcasts, notamment pour la rédaction de scripts, le traitement du son et la création d'effets audio à moindre coût.

L'Égyptienne Rasha El Deeb, spécialiste du podcast et de l'innovation médiatique, a insisté sur l'importance de développer des modèles arabes capables de transformer la région d'un simple consommateur de contenus à un acteur influent grâce à la créativité et à l'innovation.