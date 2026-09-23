Tunisie: Transport de carburant -Ll'UGTT annonce une grève générale sectorielle de 48 heures

L'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a annoncé une grève générale dans le secteur du transport de carburant, à compter de ce mercredi 23 septembre 2026 à 00h00 jusqu'au jeudi 24 septembre 2026 à 23h59.

L'organisation syndicale a appelé l'ensemble des structures syndicales et des agents à cesser toute activité professionnelle durant la période de grève, conformément aux réglementations en vigueur, tout en veillant à la sécurité des personnes, des équipements et des établissements, et en s'abstenant de tout acte susceptible de perturber la liberté du travail ou de porter atteinte aux biens.

Elle a exigé de garantir le service minimum requis par la loi, le cas échéant, ainsi que le respect des consignes de sécurité sur les lieux de travail, tout en assurant les approvisionnements essentiels, en particulier l'alimentation des hôpitaux et des cliniques en bouteilles d'oxygène, afin de préserver la continuité des services vitaux et la santé des patients.

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Enfin, l'UGTT a invité tous les agents à respecter la décision de grève, à éviter tout débordement susceptible de détourner ce mouvement de sa nature syndicale et revendicative, et à se rendre au siège du Syndicat général pour y déposer une motion de protestation, tout en faisant preuve de discipline, de civisme et de respect de la sécurité des personnes et des biens.