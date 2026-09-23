Tunisie: Protection civile - Visite de travail à Bucarest

Le Directeur Général de l'Office National de la Protection Civile, Mohamed Rached Souissi, à la tête d'une délégation de hauts cadres de l'institution, effectue une visite de travail à Bucarest, capitale de la Roumanie, du 21 au 25 septembre. Cette mission a été axée sur le renforcement de la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Roumanie dans le domaine de la protection civile, ainsi que sur l'échange d'expertises et d'expériences.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord conclu entre les deux pays à Tunis le 19 février 2025, notamment en matière de prévention des risques, de préparation et de réponse aux catastrophes, de gestion des crises, ainsi que de secours et de sauvetage, selon un communiqué publié ce mardi soir sur la page officielle du porte-parole de la Protection civile.

Le programme de la visite a comporté des entretiens de haut niveau avec des responsables et des représentants d'organismes spécialisés roumains au siège de l'Inspection générale des situations d'urgence (DSU), en présence de l'ambassadeur de la République tunisienne en Roumanie. Des visites sur le terrain ont également été organisées, menant notamment au Centre intégré de réponse aux urgences et à l'Inspection des cas d'urgence.

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Ces rencontres et visites ont constitué une opportunité propice pour s'imprégner de l'expérience roumaine, partager des expertises et des bonnes pratiques en matière de protection civile et de gestion des urgences, et explorer les perspectives de développement de la coopération future à travers l'échange d'experts et des programmes de formation conjointe.

Cette démarche devrait contribuer au renforcement des capacités opérationnelles et à l'optimisation de la réactivité des unités de la Protection civile face aux différents risques et catastrophes, s'inscrivant dans le droit fil de la volonté de l'institution de développer ses relations extérieures et de s'ouvrir aux expériences internationales en matière de sauvegarde des vies, des biens et de l'environnement.