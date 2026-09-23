Tunisie: Défense nationale - Renforcer l'industrie militaire nationale grâce au partenariat public/privé

Le ministre de la Défense Nationale, Khaled Shili, a affirmé, ce mardi, que la étape actuelle que traverse la Tunisie nécessite la mobilisation de toutes les ressources humaines, matérielles, cognitives et technologiques, ainsi que la synergie des efforts entre les institutions publiques et privées, afin de contribuer au soutien de la transition économique, à la diversification de l'économie nationale et au recours aux capacités propres.

S'exprimant lors de l'ouverture des travaux du premier colloque organisé par le Centre de recherches militaires sur le thème « Développement technologique et industrie de défense pour le renforcement de la sécurité nationale », au Centre national de cartographie et de télédétection, il a souligné l'importance du partenariat entre les secteurs public et privé pour soutenir la recherche scientifique, le développement technologique et l'ouverture sur les institutions de recherche et les pôles technologiques nationaux, selon un communiqué publié ce mardi soir par le ministère de la Défense Nationale.

Il a précisé que ce partenariat vise à instaurer une stratégie nationale d'industrie militaire, de manière à réduire la dépendance totale à l'égard de l'importation d'équipements militaires et à soutenir la fabrication locale en s'appuyant sur les capacités propres, les ressources humaines locales et le tissu industriel national.

Il a ajouté que les entreprises tunisiennes ont prouvé leur capacité à concevoir, développer, fabriquer et intégrer, atteignant des niveaux avancés de qualité et de spécialisation, ce qui les habilite à exploiter ces compétences et à en tirer profit dans les secteurs liés à la défense, dès lors que les conditions techniques, institutionnelles et sécuritaires nécessaires sont réunies.

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Le ministre de la Défense Nationale a indiqué que l'institution militaire aspire à dépasser le stade des projets individuels pour bâtir une souveraineté industrielle de défense nationale et durable, fondée sur l'accumulation technologique et un partenariat stratégique entre l'armée, l'université, les centres de recherche et le tissu industriel national.

Il a estimé que le thème du colloque répond aux caractéristiques de la phase actuelle que traverse la Tunisie, laquelle exige la mobilisation de diverses capacités et la conjugaison des efforts des institutions, tant publiques que privées, afin de réunir les facteurs de réussite de la transition économique et de donner une nouvelle impulsion à l'économie nationale.

Les travaux du colloque ont vu la participation de plusieurs cadres d'institutions industrielles nationales, de compétences tunisiennes ainsi que d'experts civils et militaires.

Le ministre de la Défense Nationale a assisté à plusieurs interventions d'industriels participant à cet événement, avant de visiter une exposition organisée à cette occasion, présentant des échantillons de produits industriels et de projets d'innovation technologique issus de la production des entreprises industrielles nationales.