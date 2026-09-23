Tunisie: Qualité de l'accueil - 13 bureaux de la CNRPS décrochent le label « Marhba»

L'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) a attribué le label « Marhba », dédié à la qualité de l'accueil dans les services publics et privés, à 13 bureaux régionaux et locaux relevant de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS). Cette distinction vient consacrer l'adhésion de ces bureaux à la démarche d'amélioration de la qualité de l'accueil et du développement des services offerts aux citoyens.

Présidant la cérémonie de remise des certificats, le ministre des Affaires Sociales a souligné l'importance de poursuivre les efforts visant à améliorer la qualité des prestations fournies par les structures du ministère et les institutions qui en dépendent, notamment en matière d'accueil, d'orientation et d'accompagnement du citoyen. Il a également salué l'obtention du label « Marhba » par les 13 bureaux de la CNRPS.

De son côté, le directeur général de l'INNORPI a mis en avant dans son allocution le rôle primordial joué par l'institut dans l'instauration et le développement du système de labellisation « Marhba ». Cela s'articule autour de l'évaluation du respect par les institutions et structures concernées des exigences du référentiel du label, ainsi que de leur accompagnement dans la démarche d'amélioration continue et d'élévation de la qualité de l'accueil et des services rendus.

Pour rappel, le label « Marhba » s'inscrit dans le cadre de la démarche qualité dans les services publics. Il vise à améliorer les relations entre l'administration et le citoyen en consacrant un ensemble de pratiques et de normes relatives à l'accueil, à l'information, à l'orientation, à l'écoute et à l'encadrement des usagers, tout en améliorant les conditions d'attente, en simplifiant les procédures et en maîtrisant les délais d'exécution des services.

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