Gabon: Louetsi-Wano - Jean Lambert Idodo poursuit son engagement en faveur de l'éducation

La rentrée scolaire constitue chaque année une période particulièrement exigeante pour de nombreuses familles. Dans le département de la Louetsi-Wano, l'Honorable Jean Lambert Idodo, député du département, poursuit son engagement en faveur de l'accompagnement des élèves et du soutien aux familles.

Ce mardi 22 septembre 2026, l'élu a procédé à une distribution de kits scolaires aux élèves du primaire du deuxième canton Louetsi-Sungu. Une initiative destinée à apporter un soutien concret aux familles et à permettre aux élèves d'aborder cette nouvelle année scolaire dans de meilleures conditions.

Cette action n'est pas une première pour JEAN Lambert Idodo. Depuis 2023, l'élu multiplie les initiatives en faveur de la jeunesse et particulièrement dans le domaine de l'éducation, à travers notamment des actions de soutien scolaire et d'accompagnement des élèves.

Pour cette édition 2026, cette initiative bénéficie également de l'appui du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que de la Première Dame du Gabon, Zita Oligui Nguema. Un accompagnement qui vient renforcer cette opération destinée à soutenir les familles et à contribuer à la scolarisation des enfants dans le département.

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Au-delà de la distribution de fournitures, cette démarche place l'éducation et la réussite scolaire au coeur de l'action menée auprès des populations de la Louetsi-Wano. À travers ce geste, l'objectif est notamment de contribuer à alléger les charges des parents en cette période de rentrée et de donner aux élèves les moyens nécessaires pour démarrer leur année scolaire.

La prochaine étape est annoncée pour ce mercredi 23 septembre 2026 dans le premier canton Wano-Biroundou, où d'autres élèves devraient bénéficier de cette opération.

À travers la continuité de ces actions, Jean Lambert Idodo entend maintenir son accompagnement des élèves et des familles, avec une attention particulière portée à l'éducation, considérée comme l'un des leviers essentiels de l'avenir de la jeunesse de la Louetsi-Wano.