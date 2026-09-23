Gabon: Intrav Corporate - 'Déplacez-vous maintenant et payez après'

La mobilité professionnelle devient un levier de performance pour les entreprises gabonaises. La mobilité professionnelle constitue aujourd'hui un enjeu stratégique pour les entreprises soucieuses d'allier efficacité opérationnelle et maîtrise des coûts. C'est dans cette perspective qu'Intrav Gabon lance Intrav Corporate, une offre inédite pensée pour répondre aux besoins spécifiques des organisations publiques et privées en matière de transport.

Une solution intégrée pour simplifier la gestion des déplacementsConçue comme une véritable solution de gestion des déplacements professionnels, Intrav Corporate permet aux entreprises de mettre à disposition de leurs collaborateurs un service de transport fiable, sécurisé et disponible à la demande.

L'offre repose sur deux piliers majeurs : la simplification et le contrôle.

Finis les bons de caisse, les avances de frais et les justificatifs égarés. Grâce à un système de facturation centralisée, toutes les courses effectuées par les employés sont regroupées sur une seule facture mensuelle, claire et détaillée.

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Une avancée qui allège considérablement les procédures administratives.

L'innovation qui change tout : le paiement différéC'est la particularité qui fait la différence. Intrav Corporate intègre un mécanisme de paiement différé avec une capacité de préfinancement pouvant atteindre 500 000 FCFA.

Concrètement, l'entreprise se déplace d'abord et ne paie qu'après. Cette souplesse de trésorerie offre une plus grande marge de manoeuvre aux gestionnaires et supprime les blocages liés aux avances de frais, particulièrement pour les missions urgentes ou les déplacements intensifs.

À cela s'ajoute une tarification transparente et fixée à l'avance, qui permet aux directions financières et administratives de mieux anticiper et budgétiser leurs dépenses de mobilité, sans surprise.

Le contrôle total au bout des doigtsAu-delà de l'aspect financier, Intrav Corporate s'inscrit pleinement dans la digitalisation des processus d'entreprise.

La plateforme met à la disposition des managers un tableau de bord dédié pour :Suivre les trajets effectués en temps réel

Contrôler les dépenses par collaborateur, par département ou par projet

Disposer d'une visibilité complète sur l'utilisation du serviceUn outil de pilotage puissant pour optimiser les coûts et responsabiliser les équipes.

Intrav Gabon, un acteur qui structure la mobilité urbaine.

Avec cette nouvelle offre B2B, Intrav Gabon confirme sa stratégie de diversification et renforce son ancrage sur le marché de la mobilité urbaine au Gabon.

Créée le 1er août 2025 sous l'inspiration d'Instant Travel, dont est issu l'acronyme Intrav, l'entreprise ambitionne de moderniser les solutions de transport à travers des outils numériques adaptés aux réalités locales.

Accessible via application mobile et autres canaux de réservation, la plateforme s'est rapidement imposée comme un acteur émergent et de référence du VTC au Gabon.À la tête de cette initiative, Anthony Lobe, Co-fondateur et Directeur Général d'Intrav Gabon.

Entrepreneur engagé pour le développement de solutions numériques au service de la mobilité, il porte la vision d'un transport urbain plus accessible, plus structuré et davantage en phase avec les attentes des usagers.

À travers Intrav Corporate, il étend désormais cette ambition au monde professionnel.

Intrav Corporate : Déplacez-vous. Nous nous occupons du reste.Pour les entreprises souhaitant bénéficier de l'offre, les souscriptions sont ouvertes via l'application Intrav et auprès du service commercial.