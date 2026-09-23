Sénégal: Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu avec Emmanuel Macron à New York

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu avec son homologue français, Emmanuel Macron, après l'ouverture mardi à New York, de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a annoncé la présidence sénégalaise.

"Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce mardi au siège des Nations Unies avec le Président de la République française, Emmanuel Macron", a-t-elle notamment indiqué dans une note rendue publique le même jour.

La présidence sénégalaise rapporte que les deux chefs d'État ont passé en revue le partenariat entre le Sénégal et la France et les perspectives de son approfondissement.

"Ils ont également partagé leurs analyses sur la situation internationale, en particulier les défis de paix et de sécurité, et réaffirmé leur attachement commun au respect de la Charte des Nations Unies et au règlement pacifique des différends", fait-ellle savoir.

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Selon la présidence sénégalaise, Faye et Macron ont également abordé la question de l'élection du prochain secrétaire général des Nations Unies.

L'ancien chef de l'Etat du Sénégal, Macky Sall, figure parmi les candidats à la succession d'Antonio Guterres, le secrétaire général sortant.