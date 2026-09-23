Afrique: Coopération bilatérale, paix et sécurité au menu d'échanges entre Faye et son homologue somalien

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le renforcement de la coopération bilatérale et des échanges sur défis liés à la paix et à la sécurité à la Corne de l'Afrique et au Sahel ont été au coeur de l'entretien mardi à New York entre le chef de l'Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et son homologue de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, a-t-on appris de source officielle.

Les deux chefs d'État ont salué les liens de fraternité entre le Sénégal et la Somalie et ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale, a notamment indiqué la présidence sénégalaise dans une note rendue publique le même jour.

Elle souligne que les deux dirigeants ont échangé sur les défis de paix et de sécurité que partagent la Corne de l'Afrique et le Sahel, en particulier la lutte contre le terrorisme, et sur la coopération entre l'Union africaine et les Nations Unies dans ce domaine.

Le président Bassirou Diomaye Faye n'a pas manqué de réaffirmer l'attachement du Sénégal à l'unité et à l'intégrité territoriale des États africain, selon la même source.

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