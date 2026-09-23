Sénégal: Tivaouane - Prières et lecture du Coran à la mémoire de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine

23 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Plusieurs daaras ont été mobilisés pour la neuvième édition de la séance de prières et de récitation du Saint Coran organisée à la mémoire de feu Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, à Tivaouane, a constaté l'APS.

Des élèves de plusieurs "daaras" se sont relayés pour lire le Coran devant le mausolée de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, défunt khalife des Tidianes rappelé à Dieu le 22 septembre 2017 à Tivaouane. Ce qui a fait au total 212 lectures du Saint Coran.

La cérémonie a été conduite par Serigne Moustapha Sy Al Amine, en présence de dignitaires de la Tijaniyya, de responsables de daaras et de nombreux fidèles.

Les participants ont formulé des prières pour le repos de l'âme du défunt, après les récitations du Livre saint.

Une causerie religieuse animée par Serigne Moustapha Sy Al Amine a mis fin à cette séance de prières.

Dans son intervention, le guide religieux a revisité la vie et le parcours de l'ancien Khalife général des tidianes, tout en abordant des sujets relatifs à la transmission du savoir religieux et aux valeurs de la Tijaniyya.

Lire l'article original sur APS.

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