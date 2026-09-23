Ile Maurice: Reza Uteem appelle les militants qui ont pris leurs distances à «retourn lakaz mama»

Le Mouvement militant mauricien (MMM) organise, ce dimanche 27 septembre, son congrès anniversaire marquant ses 57 ans d'existence.

Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Ébène, les principaux dirigeants du parti, notamment Reza Uteem, Ajay Gunness, Arianne Navarre-Marie et Rajesh Bhagwan, entourés de plusieurs membres du Bureau politique des mauves, ont lancé un appel à tous les militants et militantes qui ont été de tous les combats à être présents à Réduit, à l'Auditorium Octave Wiéhé, à partir de 9 h 30.

Une animation culturelle avec le Grup Latanier est également prévue au programme. Le thème de ce congrès est : «Le MMM, hier, aujourd'hui, demain : devoir et responsabilité».

Le président du parti, Reza Uteem, a également lancé un appel aux militants qui ont pris leurs distances avec le MMM, les invitant à «retourn lakaz mama».

Rajesh Bhagwan a toutefois précisé que cette invitation ne s'adresse pas à ceux qui ont fait partie du gouvernement entre 2014 et 2024.