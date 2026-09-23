Ile Maurice: Reza Uteem appelle les militants qui ont pris leurs distances à «retourn lakaz mama»

23 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Le Mouvement militant mauricien (MMM) organise, ce dimanche 27 septembre, son congrès anniversaire marquant ses 57 ans d'existence.

Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Ébène, les principaux dirigeants du parti, notamment Reza Uteem, Ajay Gunness, Arianne Navarre-Marie et Rajesh Bhagwan, entourés de plusieurs membres du Bureau politique des mauves, ont lancé un appel à tous les militants et militantes qui ont été de tous les combats à être présents à Réduit, à l'Auditorium Octave Wiéhé, à partir de 9 h 30.

Une animation culturelle avec le Grup Latanier est également prévue au programme. Le thème de ce congrès est : «Le MMM, hier, aujourd'hui, demain : devoir et responsabilité».

Le président du parti, Reza Uteem, a également lancé un appel aux militants qui ont pris leurs distances avec le MMM, les invitant à «retourn lakaz mama».

Rajesh Bhagwan a toutefois précisé que cette invitation ne s'adresse pas à ceux qui ont fait partie du gouvernement entre 2014 et 2024.

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