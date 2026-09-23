Ile Maurice: Londres suspend les paiements prévus, selon The Guardian

Les paiements annuels d'au moins 120 millions de livres sterling prévus en faveur de Maurice dans le cadre de l'accord sur les Chagos ont été suspendus, rapporte le journal britannique The Guardian . Cette décision intervient alors que le gouvernement britannique réexamine l'accord après le refus de Donald Trump de lui apporter son soutien.

Selon The Guardian , le secrétaire britannique à la Défense, Wes Streeting, a déclaré que les paiements ne seraient pas effectués «à ce stade» . Il a également affirmé que l'accord, dans sa forme actuelle, «ne peut pas aller de l'avant sans le soutien américain» .

Interrogé sur BBC Radio 4 , Wes Streeting a expliqué qu'un accord devait être trouvé de manière à obtenir à la fois le soutien des États-Unis ainsi que l'accord des gouvernements mauricien et britannique.

Le secrétaire britannique à la Défense a également souligné que l'enjeu était de garantir, sur le long terme, l'utilisation de la base militaire de Diego Garcia et les capacités qu'elle offre au Royaume-Uni et aux États-Unis en matière de sécurité nationale et collective.

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Toujours selon The Guardian , Wes Streeting estime que les paiements représenteraient «un prix qui vaut la peine d'être payé» s'ils permettent au Royaume-Uni de garantir sa capacité à opérer à long terme depuis Diego Garcia.