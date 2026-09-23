Soudan: Turquie - « Nous considérons le pays comme un partenaire stratégique avec lequel nous partageons des liens historiques profonds »

La Turquie a réaffirmé qu'elle considère le Soudan comme un partenaire de long terme, lié par des attaches historiques, culturelles, économiques et humaines profondes, et qu'elle accorde une importance constante à ce partenariat.

S'exprimant à la séance d'ouverture du dialogue de haut niveau sur la relance du secteur privé, le conseiller commercial turc au Soudan, M. Yücel Aygörmez a indiqué qu'Ankara est prête à contribuer à cette relance par des partenariats renforcés entre entreprises turques et soudanaises dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

Il a ajouté que la Turquie partagera son expertise, notamment dans le domaine d'une énergie fiable et abordable, essentielle pour restaurer la capacité productive, soulignant que cette expérience peut bénéficier à l'agriculture, aux systèmes d'irrigation, à l'industrie, à la transformation alimentaire et aux petits projets, tandis que les infrastructures et la logistique revêtent une importance équivalente.

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M. Aygörmez a rappelé que la Turquie est restée aux côtés du peuple soudanais grâce à des activités humanitaires et de développement, même dans un contexte difficile, et qu'elle a maintenu sa présence institutionnelle durant la guerre. Des entités comme Turkish Airlines et la banque Ziraat Katilim ont repris leurs opérations, tandis que l'agence TİKA poursuit ses programmes, aux côtés du Croissant-Rouge turc, de l'Institut Yunus Emre et de la Fondation Maarif.

Les exportations turques vers le Soudan ont dépassé 150 millions de dollars au premier semestre 2026, témoignant de la résilience des échanges malgré un environnement contraignant.

Enfin, la Turquie a insisté sur le fait que la relance du Soudan doit être globale et menée par les Soudanais eux-mêmes, centrée sur la création d'opportunités pour leur population, et qu'Ankara est disposée à appuyer ce processus.