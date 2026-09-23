Soudan: Une délégation allemande de haut niveau visite l'Hôpital pédiatrique de Port-Soudan

L'Hôpital pédiatrique universitaire de l'État de la Mer Rouge a reçu mercredi une délégation allemande de haut niveau, comprenant des représentants du ministère fédéral de l'Économie et de la Coopération, de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), de l'ambassade d'Allemagne et du ministère des Affaires étrangères.

La visite vise à évaluer la situation sanitaire globale au Soudan, à soutenir le système de santé dans la phase d'après-guerre et à accompagner les efforts de relance et de pérennisation des services de santé.

Selon Dre Ihlam Abdel Rassoul, directrice générale du secteur sanitaire dans l'État, la délégation a visité le centre de santé Al-Wifaq, modèle de centre de soins de santé primaires, ainsi que l'Hôpital pédiatrique universitaire et le centre de prise en charge de la malnutrition, où elle a inspecté plusieurs services et rencontré des patients.

Un rapport détaillé sur l'état de la santé dans la Mer Rouge au cours des trois dernières années a été présenté, de même que le plan stratégique du ministère de la Santé pour 2026-2030, ouvrant la voie à des réflexions sur les interventions que l'Allemagne pourrait mener dans la prochaine phase.

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La Dre Abdel Rassoul a rappelé que l'Allemagne est un bailleur majeur pour toutes les activités nutritionnelles du ministère de la Santé au Soudan, en plus de son appui aux secteurs de l'éducation, des infrastructures et de l'eau. Elle a exprimé sa gratitude à l'Allemagne pour ce soutien, ainsi qu'aux partenaires que sont l'UNICEF, l'OMS, le ministère de la Santé et le gouverneur de la Mer Rouge, le lieutenant-général Moustafa Mohamed Nour, pour leur accompagnement continu du secteur sanitaire.