Tunisie: Ariana - Campagne de vaccination gratuite et obligatoire contre la rage les 26 et 29 septembre

La Délégation Régionale au Développement Agricole (DRDA) de l'Ariana organise des journées portes ouvertes gratuites dédiées à la vaccination des chiens et des chats. Ces sessions se tiendront le 26 septembre devant le parc de Soukra, puis le 29 septembre devant la Maison des jeunes de la même ville, de 9h00 à midi.

Cette initiative, à la fois gratuite et obligatoire, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la rage, commémorée le 28 septembre de chaque année.

Pilotées par les commissariats régionaux au développement agricole en collaboration avec les municipalités et les services du ministère de la Santé, ces manifestations préventives visent à rapprocher les services vétérinaires des citoyens, à renforcer l'immunité des animaux de compagnie et à juguler la propagation du virus.

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche déploie chaque année cette campagne nationale à travers des journées portes ouvertes et des cliniques mobiles implantées dans l'ensemble des délégations et des gouvernorats.

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Placée sous le slogan « Plus forts ensemble », l'édition 2026 de la Journée mondiale met l'accent sur la coopération nationale et internationale en vue d'éradiquer la maladie. L'objectif ultime est d'atteindre zéro cas de décès humain d'origine canine d'ici 2030.

Pour rappel, la rage est une infection virale redoutable et mortelle qui s'attaque au système nerveux central. Elle se transmet à l'homme par morsure, griffure ou contact avec la salive d'un animal infecté, affichant un taux de mortalité frôlant les 100 % dès l'apparition des premiers symptômes cliniques.