Tunisie: Forsastreet 2026 - Plus de 700 participants réunis pour explorer leurs opportunités

La 7e édition de Forsastreet, organisée les 19 et 20 septembre 2026 à la Cité de la Culture de Tunis, a réuni plus de 700 participants autour d'un objectif commun : rapprocher les jeunes des opportunités de formation, d'emploi, d'entrepreneuriat et de mobilité internationale.

Organisée conjointement par le Centre Tuniso-Allemand pour la Migration et le Développement (ZME) et l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant (ANETI), cette édition s'inscrit dans la continuité d'une initiative lancée en 2023 et qui a déjà permis de toucher près de 2 500 participants à travers six éditions organisées à Tunis, Kairouan et Sfax.

Cette édition a bénéficié d'une importante mobilisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a permis la participation d'environ 280 jeunes issus du Grand Tunis et des gouvernorats de Bizerte, Zaghouan et Nabeul.

Cette mobilisation illustre la volonté de Forsastreet d'aller au-delà d'un simple événement d'information et de créer un espace accessible à des jeunes aux profils et parcours différents : étudiants, chercheurs d'emploi, jeunes en reconversion, porteurs de projets ou encore jeunes intéressés par les opportunités à l'international.

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Un parcours pour découvrir différentes voies vers l'avenir

Au coeur de l'événement, un labyrinthe interactif de 15 x 10 mètres, composé de 40 panneaux et organisé autour de huit thématiques, a permis aux visiteurs d'explorer différentes possibilités : éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur, emploi, entrepreneuriat, placement à l'international, retour et réintégration et opportunités en Allemagne. Des conseillers étaient présents pour accompagner les participants et leur fournir des informations adaptées à leur situation.

Les deux journées ont également été rythmées par des ateliers pratiques et des sessions d'information animés par plusieurs partenaires. Les participants ont notamment pu s'informer sur les études et les bourses en Allemagne, les possibilités de formation professionnelle et d'emploi, l'apprentissage en alternance, Erasmus+, les techniques de recherche d'emploi, la construction d'un projet professionnel ainsi que les possibilités de mobilité internationale.

Parmi les nouveautés de cette édition, le Centre Tuniso-Allemand a proposé une expérience immersive en réalité virtuelle permettant aux visiteurs de découvrir, de manière interactive, les différentes étapes d'un projet de migration régulière vers l'Allemagne, de la préparation du projet jusqu'à l'installation et l'intégration.

Vers une approche multiacteur et une pérennisation de Forsastreet

Cette 7e édition marque également une étape importante dans l'évolution de Forsastreet. Dans le cadre du transfert progressif des services du Centre Tuniso-Allemand vers l'ANETI, l'objectif est de permettre à l'ANETI d'assurer à terme la gestion et la pérennisation de cette initiative, tout en consolidant une approche multiacteur de l'orientation et de l'accompagnement des jeunes.

Cette approche repose sur la mise en commun des expertises et des services de différents acteurs publics, institutions internationales et partenaires spécialisés, afin de proposer aux jeunes une information plus complète, cohérente et directement accessible, qu'il s'agisse de formation, d'emploi, d'entrepreneuriat ou de mobilité.

Avec plus de 700 participants en deux jours, Forsastreet 2026 confirme ainsi l'intérêt d'un espace qui permet aux jeunes de rencontrer directement les acteurs concernés, de poser leurs questions et d'explorer concrètement les différentes possibilités qui s'offrent à eux.

L'ambition pour les prochaines éditions est désormais de consolider cette dynamique autour de l'ANETI et de renforcer durablement la coopération entre les différents acteurs de l'orientation, afin de rapprocher davantage l'information et les opportunités des jeunes à travers la Tunisie.