Tunisie: Ooredoo Fintech soutient la scolarité de 400 enfants au pays

Ooredoo Fintech a contribué à la prise en charge des frais de scolarité de 400 enfants orphelins en Tunisie à l'occasion de la nouvelle année scolaire, et ce dans le cadre d'une initiative solidaire menée avec l'Association Rose de l'Espoir.

À cette occasion, une délégation d'Ooredoo Fintech Tunisie, accompagnée de son Country Head Mustapha Ben Ghachem, s'est rendue auprès de l'association le 11 septembre pour rencontrer les enfants et échanger avec eux. Une activité a également été organisée afin de rassembler les enfants et célébrer ensemble le début de la nouvelle année scolaire.

Cette action illustre l'engagement d'Ooredoo Fintech en faveur des communautés dans lesquelles l'entreprise opère, en élargissant son action en matière d'inclusion et d'autonomisation financière à des initiatives qui favorisent l'accès à l'éducation et ouvrent des perspectives aux générations futures.

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Mustapha Ben Ghachem, Country Head d'Ooredoo Fintech Tunisie, a déclaré à ce sujet : « Chez Ooredoo Fintech, notre mission ne se limite pas à donner accès à des services financiers. Il s'agit avant tout d'aider les personnes et les communautés à disposer de plus d'opportunités pour avancer. Soutenir l'éducation des enfants est l'une des façons dont nous pouvons contribuer à cette ambition, et nous sommes fiers d'accompagner 400 enfants en cette rentrée scolaire. Nous tenons à remercier l'Association Rose de l'Espoir pour son travail essentiel et pour nous avoir donné l'opportunité de contribuer à son action ».

De son côté, Seifeddine Chibani, Président de l'Association Rose de l'Espoir, a indiqué : « Nous remercions Ooredoo Fintech pour son soutien à la scolarité de 400 enfants. Cette contribution change réellement la donne pour les enfants que nous accompagnons et renforce notre capacité à poursuivre notre action au sein de la communauté. Nous accordons une grande importance à ce partenariat et au soutien qu'il apporte aux enfants en ce début d'année scolaire ».

Présente en Tunisie, Ooredoo Fintech continue de contribuer au développement de la communauté locale, tout en construisant des services financiers accessibles et inclusifs à travers sa marque grand public, walletii by Ooredoo.

Cette initiative menée avec l'Association Rose de L'Espoir s'inscrit dans l'engagement plus large d'Ooredoo Fintech en faveur des communautés et dans sa volonté de créer un impact positif qui va au-delà de ses services financiers.