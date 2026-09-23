Tunisie: Pétrole - les exportations azerbaïdjanaises vers le pays progressent de 2,3 fois

Les exportations de pétrole brut de l'Azerbaïdjan vers la Tunisie ont atteint 429.376,15 tonnes durant les huit premiers mois de 2026, pour une valeur de 266,3 millions de dollars, enregistrant une progression de 2,3 fois en volume et de 2,6 fois en valeur sur un an.

Ces chiffres sont issus des données du Comité d'État des douanes d'Azerbaïdjan, citées le 22 septembre 2026 par l'agence de presse azerbaïdjanaise Report.az. La part du pétrole brut exporté vers la Tunisie représente ainsi 2,92 % du total des exportations pétrolières de l'Azerbaïdjan au cours de la période considérée.

La Tunisie parmi les principales destinations

Les données douanières montrent que l'Azerbaïdjan a exporté, entre janvier et août 2026, 14.677.951,6 tonnes de pétrole brut et de produits pétroliers issus de minerais bitumineux, pour une valeur totale de 9,28 milliards de dollars.

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Dans le classement des destinations, la Tunisie occupe la cinquième position, avec 429.376,15 tonnes, derrière l'Italie, la République tchèque, la Roumanie et l'Inde. Le classement publié par Report.az fait état de 8.470.707,19 tonnes exportées vers l'Italie, 1.060.041,1 tonnes vers la République tchèque, 924.913,09 tonnes vers la Roumanie et 524.337,96 tonnes vers l'Inde.

La progression des exportations vers la Tunisie s'inscrit dans une tendance déjà observée au cours de l'année. Selon l'agence azerbaïdjanaise AZERTAC, citant elle aussi le Comité d'État des douanes, l'Azerbaïdjan avait exporté 368.916,34 tonnes de pétrole brut vers la Tunisie au cours des sept premiers mois de 2026, pour une valeur de 225,47 millions de dollars. Ces volumes représentaient alors une hausse de 2,9 fois par rapport à la même période de 2025.

La nouvelle donnée portant sur les huit premiers mois fait donc apparaître une progression supplémentaire en août, avec environ 60.460 tonnes de pétrole brut exportées vers la Tunisie au cours de ce seul mois, par différence entre les données cumulées sur sept et huit mois.

Au-delà du cas tunisien, les statistiques douanières montrent que les exportations azerbaïdjanaises de pétrole brut et de produits pétroliers vers l'ensemble des marchés étrangers ont atteint 9,28 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026. Sur cette période, le commerce extérieur total de l'Azerbaïdjan s'est élevé à 33,24 milliards de dollars, dont 21,82 milliards de dollars d'exportations et 11,42 milliards de dollars d'importations.