Tunisie-Belgique - Mohamed Ali Nafti et Maxime Prévot plaident pour la relance du programme de mobilité des jeunes

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Mohamed Ali Nafti, et son homologue belge, Maxime Prévot, ont souligné l'importance de réactiver le programme de mobilité pour l'apprentissage au profit des jeunes (Learning Mobility Scheme). Ce dispositif vise à leur offrir des opportunités de formation et d'acquisition d'expériences professionnelles au sein d'entreprises belges, tout en renforçant leur insertion sur le marché du travail.

Le programme offre aux diplômés tunisiens l'opportunité d'acquérir une expérience professionnelle et de développer leurs compétences à travers des stages au sein d'institutions et d'entreprises belges, consolidant ainsi leurs perspectives d'employabilité.

Cette annonce a été faite lors d'une rencontre entre les deux ministres, mardi à New York, en marge de la participation du chef de la diplomatie tunisienne aux travaux de la 81e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'entrevue a permis d'examiner les moyens de renforcer les relations tuniso-belges et les perspectives de leur développement dans divers domaines.

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Les deux ministres ont salué la dynamique positive qui caractérise les relations bilatérales, notamment à l'occasion de la célébration cette année du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Belgique, ainsi que le rythme soutenu des contacts, des rencontres, des consultations politiques et des manifestations économiques organisées ces dernières années dans les deux pays.

Le ministre des Affaires Etrangères a exprimé sa gratitude pour le soutien de la Belgique dans le cadre de projets de développement menés dans les secteurs de la pêche côtière et de l'agritourisme biologique et durable, émettant le souhait de voir cette expérience pérennisée et élargie afin de contribuer au développement global et de stimuler l'emploi des jeunes.

Le dossier de la migration et de la mobilité a également été au coeur des discussions. La partie tunisienne a insisté sur l'impératif de mettre en oeuvre les différents volets du protocole d'accord conclu en 2018, en particulier ceux relatifs au développement solidaire et à la migration circulaire.

Par ailleurs, les deux responsables ont réaffirmé la nécessité de poursuivre la concertation et la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, tout en renforçant la coopération dans le cadre des relations entre la Tunisie et l'Union européenne, pour garantir un partenariat plus équilibré, équitable et adapté aux mutations économiques et géopolitiques rapides.

Il convient de rappeler que Mohamed Ali Nafti conduit la délégation tunisienne participant au segment de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tient à New York du 22 au 29 septembre sous le thème : « Restaurer la confiance et gérer la transition : une Organisation des Nations Unies qui donne des résultats pour tous ».

À cette occasion, le ministre prononcera l'allocution de la Tunisie lors du débat général de l'Assemblée Générale et présidera la réunion de coordination des ministres des Affaires Etrangères arabes, en plus de prendre part à des réunions ministérielles régionales et des groupes d'appartenance.