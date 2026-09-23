Tunisie: À New York, le pays réaffirme son refus d'être une terre d'installation ou de transit

En marge de sa participation aux travaux de la session de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a rencontré, le 22 septembre 2026, Mme Amy POPE, Directrice Générale de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM).

L'entretien a porté sur les relations de coopération entre la Tunisie et cette Organisation. À cet égard, les résultats enregistrés dans le cadre du mécanisme de retour volontaire et de réintégration ont été examinés. Ce mécanisme a permis le retour volontaire de 5 077 migrants en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2026, portant ainsi à 25 351 le nombre total des migrants en situation irrégulière ayant bénéficié de ce mécanisme depuis sa mise en place, outre les retours volontaires effectués à bord de vols commerciaux réguliers.

Les efforts déployés par l'Organisation dans ce domaine ont été salués, et l'importance de poursuivre la coordination entre toutes les parties a été soulignée, afin d'accélérer le rythme des opérations de retour volontaire et d'assurer une réintégration durable des bénéficiaires dans leurs pays d'origine.

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D'autre part, M. le Ministre a réaffirmé la position constante de la Tunisie, qui refuse que son territoire soit une terre d'installation ou de transit, et appelle à l'adoption d'une approche globale des questions migratoires, fondée sur la responsabilité partagée, le respect de la souveraineté des États, de la dignité humaine et des droits de l'Homme, ainsi que sur la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains. Il a souligné l'impérieuse nécessité d'intensifier l'action internationale afin de s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière, ainsi que la nécessité de mettre en place des solutions plus efficaces permettant d'assurer un équilibre entre la lutte contre la migration irrégulière et le renforcement des voies de migration régulière, conformément au Programme de Développement Durable à l'horizon 2030, de manière à contribuer à la consolidation de la sécurité et de la paix aux niveaux national et régional.

De son côté, Mme Amy POPE s'est félicitée du niveau de coopération entre l'Organisation Internationale pour les Migrations et la Tunisie, soulignant l'importance, d'une part, des programmes de développement et, d'autre part, du démantèlement des réseaux de traite des êtres humains afin de s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène.

Les deux parties ont également passé en revue plusieurs programmes mis en oeuvre par l'Organisation et destinés aux compétences étrangères résidant à l'étranger, afin de leur permettre de contribuer aux efforts de développement dans leurs pays d'origine.