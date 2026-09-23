Tunisie: Le projet 'Startups et PME Innovantes' poursuit son ancrage régional avec une deuxième édition de son Roadshow en 2026

Après une première édition organisée en 2025 à Bizerte, Kairouan, Sfax et Gabès, le projet "Startups et PME Innovantes" poursuit sa dynamique de proximité avec les écosystèmes régionaux et lance, en 2026, la deuxième édition de son Roadshow régional, qui fera étape au Kef, à Monastir, Gafsa et Zarzis.

Financé par la Banque mondiale et mis en oeuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en partenariat avec Smart Capital, le projet "Startups et PME Innovantes" vise à renforcer l'accès au financement des startups et PME innovantes tunisiennes et à soutenir le développement d'un écosystème entrepreneurial plus dynamique, inclusif et mieux connecté sur l'ensemble du territoire.

Quatre nouvelles étapes au plus près des écosystèmes régionaux

Le Roadshow 2026 prévoit les étapes suivantes :

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Le Kef : 28 septembre 2026

Monastir : 6 Octobre 2026

Gafsa : 22 octobre 2026

Zarzis : 23 octobre 2026

Cette deuxième édition s'inscrit dans la continuité du travail engagé en 2025, tout en mettant davantage l'accent sur les spécificités, les besoins et le potentiel propres à chaque écosystème régional.

L'ambition est d'aller directement à la rencontre des startups, PME, entrepreneurs et porteurs de projets afin de mieux faire connaître les opportunités de financement et d'accompagnement disponibles, mais également d'écouter leurs besoins, leurs contraintes et leurs ambitions de développement.

Rapprocher les mécanismes de financement des entrepreneurs

Chaque étape permettra notamment de présenter les différents instruments mobilisés dans le cadre du projet, parmi lesquels le Fonds de Fonds ANAVA et les Child

Funds qu'il soutient, destinés à renforcer le financement en capital des startups , ainsi que InnovaTech, mécanisme dédié au financement et au développement des PME innovantes.

Au-delà de la présentation de ces mécanismes, le roadshow se veut avant tout un espace de rencontre, de dialogue et de mise en relation entre entrepreneurs, investisseurs et acteurs régionaux de l'accompagnement et du financement.

Faire émerger des dynamiques d'innovation propres à chaque région

L'innovation tunisienne ne se limite pas aux grands centres économiques. Les régions disposent de compétences, d'universités, de talents entrepreneuriaux et de secteurs économiques spécifiques qui peuvent constituer de véritables moteurs de création de valeur et d'emploi.

C'est pourquoi le Roadshow entend fédérer, à chaque étape, l'ensemble des acteurs de l'écosystème local : technopoles, universités et établissements d'enseignement supérieur, structures d'accompagnement, représentations régionales des banques et SICAR, organisations patronales et professionnelles, acteurs publics, investisseurs et entreprises privées.

L'objectif est de favoriser l'émergence d'une dynamique régionale durable autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat, en tenant compte des réalités économiques et des avantages compétitifs propres à chaque territoire.

À travers cette démarche de proximité, la CDC, Smart Capital et leurs partenaires souhaitent contribuer à faire émerger davantage de projets innovants dans les régions, faciliter leur accès aux mécanismes de financement et renforcer les passerelles entre talents, entrepreneurs, investisseurs, universités et acteurs économiques locaux.