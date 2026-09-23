Afrique du Nord: Institut du Monde Arabe - Le mariage au Maghreb à l'honneur dans une grande exposition à Paris

Sous le titre évocateur » L'aroussa jat » (La mariée est arrivée), l'Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris accueillera, du 29 septembre 2026 au 28 février 2027, une exposition artistique consacrée aux rituels du mariage en Tunisie, en Algérie et au Maroc.

Organisée dans le cadre de la « Saison méditerranéenne 2026 » en collaboration avec l'Institut français, cette manifestation aborde le mariage comme un rite social en constante évolution, tant au Maghreb qu'au sein des diasporas.

Placée sous le commissariat de Mohamed Bourouissa, l'exposition propose aux visiteurs une trentaine de costumes et de parures nuptiales traditionnels des pays maghrébins, présentés pour la première fois en France. Aux côtés de ces pièces patrimoniales, l'événement rassemble des objets de cérémonie célébrant la mariée et les femmes de son entourage, mettant en lumière la richesse de l'artisanat et de la création artistique dans les milieux urbains, ruraux et nomades, au sein des communautés musulmanes et juives des XIXe et XXe siècles.

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En plus de ce précieux patrimoine matériel, le parcours intègre les oeuvres de 32 artistes modernes et contemporains. Ces derniers offrent un regard pluriel sur le mariage à travers des thématiques telles que la transmission mémorielle, l'identité, la solidarité féminine, l'émancipation et le métissage culturel. Leurs créations interrogent également les rôles dévolus aux femmes et les pratiques sociales inhérentes à la vie conjugale.

Les détails de cet événement ont été dévoilés par l'IMA dans un communiqué, présentant le mariage comme un jalon fondamental de la sphère privée et sociale. Au Maghreb, cette union est célébrée comme un moment de liesse collective, rythmé par la musique, la danse et les festivités, révélant des dimensions esthétiques, sociales et symboliques enracinées dans une histoire millénaire.

Pour la Tunisie, l'exposition compte sur la participation des artistes Hala Amer, Meriem Bouderbala, Dorra Dalila Chaffi (tuniso-finlandaise), Abdelaziz Gorgi, Mona Graiet, Fella Kefi, Ghalia Ben Brahim, Amira Lamti, Chourouk Hhimed et Reda Zili.

La scène algérienne y sera représentée par Meïssane Ali Ibrahim, Ismaël Bouriah, Souhila Belbachir, Sabrina Belouaar, Kenza Bousseloub, Abdeljalil Cheib, Djamel Farès, Farida Hamq, Lazhar ManSOuri et Yasmine Wahid.

Enfin, le public pourra découvrir les créations des artistes marocains Daoud Aoulad-Syad, Carole Benitah, Margo Derhy, Khadija El Abyad, Iman Fayçal, Fatna Gbouri, Sophia El Gueddari, Sara Ouhaddou et Ghizlane Sahli.