Tunisie: Architecture - Une Tunisienne parmi les 12 projets sélectionnés par la Biennale de Venise

Une représentante de la Tunisie figure parmi les lauréats de la première phase de la troisième édition de la Biennale College Architettura 2026-2027. Ahlem Balghouthi, indiquée par la Biennale de Venise comme représentant l'Italie et la Tunisie, fait partie des 12 projets sélectionnés parmi plus de 80 candidatures provenant de 36 pays.

Annoncée par la Biennale de Venise, cette sélection ouvre aux participants une nouvelle étape consacrée à la recherche, à l'expérimentation et au développement de leurs projets. Les 12 projets retenus seront développés lors d'un atelier organisé à Venise du 22 au 30 septembre 2026.

Destiné aux praticiens émergents de moins de 30 ans, le programme Biennale College Architettura accompagne la 20e Exposition internationale d'architecture de la Biennale de Venise, intitulée Do Architecture. Cette exposition se tiendra du 8 mai au 21 novembre 2027 sous la direction artistique de Wang Shu et Lu Wenyu.

Un parcours de recherche et de création

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L'appel à candidatures avait réuni plus de 80 jeunes praticiens issus de 36 pays et intervenant dans un large éventail de disciplines liées à l'environnement bâti. À l'issue du processus de sélection, 12 projets ont été retenus, parmi lesquels celui présenté par Ahlem Balghouthi.

La liste comprend également Fabio Bari et Antonino Caridi pour l'Italie, Stav Bouzaglo pour la Hongrie, Yiying Chen et Jin Gao pour la Chine, Alejandro Ferrer Esplugues pour l'Espagne, Nisa Gökgöz pour la Turquie, Matej Orkić pour la Croatie, Julia Polefko pour les États-Unis, Ahmad Salah pour la Syrie et Guillermo Sanchez Cardenas pour le Mexique.

L'atelier de Venise alternera des sessions individuelles et collectives. Il sera coordonné par Wang Shu et Lu Wenyu, directeurs artistiques du secteur Architecture de la Biennale, avec la participation de tuteurs appelés à travailler directement avec les participants au développement de leurs projets.

Au terme de cette première étape, jusqu'à quatre des 12 projets pourront être sélectionnés pour bénéficier d'une contribution de 25.000 euros chacun, destinée à financer la réalisation du travail final. Les oeuvres ainsi produites seront ensuite présentées hors concours dans le cadre de la Biennale Architettura 2027.

À travers Biennale College, la Biennale de Venise entend élargir les opportunités offertes aux professionnels émergents, en favorisant le développement de leurs projets et leur rencontre avec un public plus large. Le programme s'étend également à d'autres disciplines artistiques, notamment l'art, le cinéma, la danse, la musique et le théâtre.