Tunisie: Championnat de Tunisie de VTT 2026 - Hammamet prête à accueillir plus de 100 cyclistes

La ville de Hammamet abritera, le dimanche 27 septembre 2026, les épreuves du Championnat national de cyclisme sur VTT (vélo tout-terrain), organisé par la Fédération tunisienne de cyclisme en collaboration avec l'Association cycliste de Hammamet.

Le championnat verra la participation de plus de 100 coureurs issus des différents clubs affiliés à la Fédération, à travers des courses réservées à plusieurs catégories d'âge sur un circuit fermé de 4,7 km par tour.

Les compétitions débuteront à partir de 9h00 du matin, au départ du mont de Hammamet (parc d'El Fouara), et le programme se clôturera par la remise des prix aux vainqueurs à partir de 13h00.

En plus des compétitions sportives, l'événement comprendra un espace dédié au public et aux passionnés de cyclisme.