Tunisie: Championnat de Tunisie de VTT 2026 - Hammamet prête à accueillir plus de 100 cyclistes

23 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La ville de Hammamet abritera, le dimanche 27 septembre 2026, les épreuves du Championnat national de cyclisme sur VTT (vélo tout-terrain), organisé par la Fédération tunisienne de cyclisme en collaboration avec l'Association cycliste de Hammamet.

Le championnat verra la participation de plus de 100 coureurs issus des différents clubs affiliés à la Fédération, à travers des courses réservées à plusieurs catégories d'âge sur un circuit fermé de 4,7 km par tour.

Les compétitions débuteront à partir de 9h00 du matin, au départ du mont de Hammamet (parc d'El Fouara), et le programme se clôturera par la remise des prix aux vainqueurs à partir de 13h00.

En plus des compétitions sportives, l'événement comprendra un espace dédié au public et aux passionnés de cyclisme.

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