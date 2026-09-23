Congo-Kinshasa: Le Gouvernement ouvre une enquête sur le meurtre du président de la cour d'appel de Lubumbashi

Le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ont condamné, ce mardi 22 septembre, le meurtre de Vincent Mwana Mulenda, président de la cour d'appel du Haut-Katanga, tué par des inconnus à son domicile de Lubumbashi dans la nuit du 20 au 21 septembre 2026.

Face à ce drame survenu dans un climat sécuritaire tendu, les autorités judiciaires ont annoncé l'ouverture d'une enquête tout en réclamant le renforcement de la protection des magistrats.

Enquête judiciaire ouverte

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko-Andali, a annoncé le lancement d'une enquête rigoureuse.

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Cette procédure vise à éclaircir les circonstances de cette attaque, à déterminer le déroulement des faits et à identifier l'ensemble des responsables de cet acte.

Demande de port d'arme pour les juges

De son côté, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) réclame des dispositions concrètes pour garantir la sécurité des professionnels du droit.

L'institution s'appuie sur l'article 19 de la loi organique portant statut des magistrats pour demander aux autorités de faciliter le port d'arme de petit calibre pour les juges.

Le CSM rappelle que la protection des magistrats demeure une condition indispensable pour préserver l'indépendance de la justice dans la province.

Le président de la cour d'appel du Haut-Katanga a été tué lors d'une attaque armée à son domicile à Lubumbashi, dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre. Il a succombé de ses blessures. Selon le CSM, des hommes armés, dont l'identité n'était pas encore connue, sont à l'origine de l'attaque.