Congo-Kinshasa: Le Phare - « Pouvoir et Opposition : de quel côté se trouve le peuple ? »

Les journaux parus ce mercredi 23 septembre à Kinshasa consacrent leurs manchettes aux manifestations politiques sur l'ensemble du territoire national, dominées par la marche organisée par le parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

Le Phare s'interroge sur la légitimité de la majorité ou de l'opposition à parler au nom du peuple, estimant que ce vocable est devenu un terme générique auquel tous recourent. Pour Le Phare, la forte mobilisation populaire lors de la marche de l'UDPS de mardi démontre que le peuple soutient les institutions.

Une lecture nuancée et contrastée par le trihebdomadaire Congo Nouveau, qui barre sa Une avec un titre incisif : « Marche du 22 septembre : UDPS, une mobilisation en trompe-l'oeil ! » Tout en reconnaissant un cortège coloré à Kinshasa, le journal estime qu'il s'agit d'une démonstration en demi-teinte, minée par des fractures internes et une érosion du capital militant.

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Le tabloïd souligne l'annulation pure et simple de la marche à Kisangani sous prétexte de l'épidémie d'Ebola, la faible affluence à Kikwit ou Kindu, mais surtout l'absence remarquée des poids lourds de l'Union Sacrée, tels que l'UNC de Vital Kamerhe, le MLC de Jean-Pierre Bemba et l'AFDC-A de Modeste Bahati. Selon le journal, réduit au soutien de formations de second rang, l'événement s'est transformé en un simple rassemblement partisan et non en une démonstration de force de toute la majorité.

Deux poids deux mesures

Ce constat sur le traitement des libertés publiques est également relevé par Le Nouvel Observateur. Il rappelle que, contrairement à la marche de la Coalition 64 (C64) du 15 septembre marquée par de graves violences, celle de l'UDPS s'est déroulée sous un encadrement policier bienveillant. Le journal s'interroge donc sur : « Un pays qui roule à deux vitesses : où est la démocratie ? »

Pendant ce temps, sur Actualite.cd, la plateforme C64 dénonce, depuis le Haut-Katanga, une « application sélective de l'interdiction des manifestations » par les autorités urbaines.

Paralysie des activités

En province, les répercussions socio-économiques restent palpables. Le Potentiel.cd rapporte qu'à Mwene-Ditu (Lomami), la Nouvelle société civile congolaise (NSCC) dénonce la paralysie des activités socio-économiques causée par cette marche partisane.

Enfin, du côté des forces morales et syndicales, La Prospérité relève que la Commission Nationale des Droits de l'Homme, conduite par Paul Nsapu, poursuit ses consultations. À cette occasion, l'Intersyndicale Nationale de l'Administration Publique (INAP) a rappelé que la préservation des libertés publiques et des droits fondamentaux doit pleinement intégrer la défense des droits des travailleurs.