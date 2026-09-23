Congo-Kinshasa: Une pénurie d'eau potable fait craindre des maladies hydriques à Kalehe

Une pénurie d'eau potable touche depuis plusieurs jours plusieurs localités du territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, daprès le président de la Nouvelle société civile locale, Benjamin Mungazi. Il alerte ce mardi 22 septembre sur les risques de maladies d'origine hydrique liés à cette situation.

Ce cas concerne notamment les avenues Kamirogosa 1 et 2, Marcel Costier 2/Golgotha, dans le village de Mukwidja, ainsi que le village de Kalangala 1, dans le groupement de Mbinga-Nord.

Selon cette structure citoyenne, plusieurs bornes-fontaines et robinets sont absents, endommagés ou ont été démolis. Certains points d'eau nécessitent notamment le raccordement de tuyaux avant de pouvoir être remis en service.

La société civile sollicite l'intervention des autorités, des organisations non gouvernementales et des partenaires humanitaires, notamment Caritas et la Croix-Rouge.

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Elle demande la construction de nouvelles fontaines, l'installation de réservoirs ainsi que la réhabilitation des infrastructures existantes.

Plus de 14 000 habitants concernés à Mukwidja

Selon les chiffres de l'administration locale, le village de Mukwidja compte environ 14 200 habitants. La durée de la pénurie et l'état des infrastructures d'eau suscitent des inquiétudes quant à l'accès des habitants à l'eau potable.

La société civile appelle à une intervention afin de rétablir l'approvisionnement en eau dans les zones concernées dans les meilleurs délais.