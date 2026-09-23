Congo-Kinshasa: Près de 3 000 violations des droits humains recensées en 6 mois

Le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) a documenté 2 996 violations et atteintes aux droits humains en République démocratique du Congo au cours des six premiers mois de l'année 2026. Ces violations ont affecté 6 189 victimes, selon un communiqué publié mardi 22 septembre 2026.

Si le nombre de violations enregistrées est en baisse de 10 % par rapport au semestre précédent, le BCNUDH précise que cette diminution ne traduit pas nécessairement une amélioration de la situation. L'institution souligne notamment les difficultés de documentation et de signalement des incidents dans plusieurs zones concernées.

Les zones de conflit restent les plus touchées

Entre janvier et juin 2026, le BCNUDH a recensé 2 607 violations dans les provinces affectées par les conflits, concernant 5 032 victimes.

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Le Bureau relève la poursuite des hostilités et de l'expansion territoriale de l'AFC/M23. Malgré son retrait d'Uvira et de la plaine de la Ruzizi, des représailles, des déplacements de populations et une intensification des combats ont continué à être signalés dans les hauts plateaux.

En Ituri et au Nord-Kivu, les ADF demeurent une menace majeure. Le BCNUDH attribue à ce groupe 230 atteintes aux droits humains, ayant fait 1 064 victimes.

Violations du droit international humanitaire

Le rapport fait également état d'une trentaine de violations du droit international humanitaire. Plusieurs d'entre elles ont visé des infrastructures protégées, notamment des écoles, des hôpitaux et d'autres sites bénéficiant d'une protection particulière.

Le BCNUDH souligne également la persistance des violences sexuelles liées au conflit. Au total, 267 cas ont été documentés, touchant 401 victimes, principalement des femmes et des enfants.

Selon le Bureau, l'accès aux soins médicaux, au soutien psychosocial, à l'assistance juridique et à la justice demeure limité pour de nombreuses victimes.

Atteintes aux libertés dans les provinces hors conflit

Dans les provinces non touchées par les conflits armés, le BCNUDH rapporte également plusieurs violations de l'espace civique. Des cas impliquant des défenseurs des droits humains ainsi que des journalistes ont notamment été enregistrés.

Le communiqué met enfin en avant certaines avancées judiciaires. Plusieurs procédures ont été ouvertes devant les juridictions militaires et différentes condamnations ont été prononcées.

Le BCNUDH souligne que ces résultats ont été obtenus avec l'appui du Bureau conjoint et de la MONUSCO, dans le cadre de la lutte contre l'impunité des auteurs de violations des droits humains en République démocratique du Congo.