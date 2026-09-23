Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Yoane Wissa remercie le peuple congolais pour le soutien apporté aux Léopards

Au nom des Léopards seniors football de la RDC, l'attaquant Yoane Wissa a pris la parole lors de cette cérémonie de leur décoration mardi 22 septembre 2026 à Kinshasa. Tout en saluant le soutien constant du public congolais malgré la distance, le premier buteur de l'histoire de la RDC en Coupe du monde a précisé que cette décoration leur rappelle une grande responsabilité : toujours valablement représenter le pays sur l'échiquier international.

« Pendant cette Coupe du Monde, nous avons essayé de défendre nos couleurs avec courage, dignité et surtout avec coeur. Nous savions que lorsque nous entrions sur le terrain, nous ne jouions pas seulement pour nous-mêmes, nous portions un drapeau, mais surtout aussi pour les personnes qui sont derrière, qui nous soutiennent, nos fans. Et avec ça, derrière ce peuple, c'est magnifique », a déclaré Yoane Wissa.

Les Léopards se disent reconnaissants du soutien qu'ils ont bénéficié de la part du peuple congolais. « Dans les stades, dans les rues, dans les maisons, au pays comme partout dans le monde, nous avons senti votre soutien et votre fierté. Cette énergie nous a accompagnés à chaque instant », a poursuivi l'attaquant.

Il a par ailleurs réitéré l'engagement des fauves congolais à continuer à défendre les couleurs du pays :

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« Cette distinction nous honore, mais elle nous rappelle aussi la responsabilité qui est la nôtre : continuer à représenter notre pays avec humilité, exigence et surtout avec fierté. Et montrer aux générations qui arrivent que leur rêve peut leur améliorer ».