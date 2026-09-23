Afrique: Makutano Mining 2026 - Kinshasa accueille un forum panafricain consacré à l'industrialisation minière

Kinshasa accueillera, du 22 au 25 novembre 2026, la première édition de Makutano Mining, un forum panafricain consacré au développement industriel des pays producteurs et au financement des projets miniers.

Placée sous le haut patronage du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette rencontre réunira notamment le président du Ghana, John Dramani Mahama, ainsi que des responsables publics, dirigeants miniers, investisseurs et représentants d'institutions financières.

Selon les organisateurs, Makutano Mining vise à accélérer l'industrialisation des pays producteurs et à accroître la valeur créée localement à partir des ressources minières.

Le forum réunira les différents acteurs de la chaîne de valeur minière, notamment les opérateurs miniers, les responsables publics, les banques, les institutions de développement et les énergéticiens. Les échanges porteront notamment sur la fiscalité et le partage des revenus miniers, les corridors de transport, l'approvisionnement électrique, les exigences ESG, l'exploitation artisanale, l'emploi et les compétences, l'innovation ainsi que la place des femmes dans le secteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une Deal Room sera également mise en place pour des négociations à huis clos, avec un « Signature Moment » destiné à officialiser les accords conclus durant le forum.

La République démocratique du Congo occupera une place centrale dans les échanges, en raison de son poids dans la production mondiale de minerais critiques. Les organisateurs indiquent que le pays représentait environ 73 % de la production mondiale de cobalt en 2025 et figurait au deuxième rang mondial pour la production de cuivre.

Fondé en 2015 par Nicole Sulu, le Réseau Makutano rassemble des dirigeants, investisseurs et responsables publics africains. Selon ses organisateurs, ses onze précédentes éditions ont réuni six chefs d'État et 5 500 décideurs.

Pour cette 12e édition, le réseau consacre ainsi son forum au secteur minier et à l'industrialisation des pays producteurs africains.