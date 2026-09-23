Tunisie: Programme de lutte anti-moustique - Epandage aérien d'insecticides sur les rives de la sebkhet Sijoumi

Dans le cadre du programme de lutte contre les insectes dans les zones humides et rurales, le gouverneur de Tunis a annoncé qu'une campagne d'épandage aérien d'insecticides sera menée par avion au-dessus des rives de la sebkha Sijoumi (relevant des municipalités de Tunis et de Sidi Hassine). Cette opération se déroulera sur toute la journée, de manière continue, sur la période du 24 septembre au 6 octobre 2026.

Dans un communiqué publié ce mercredi 23 septembre 2026, le gouverneur a appelé l'ensemble des apiculteurs à prendre les précautions nécessaires pour protéger leurs ruches situées dans ces zones, et ce, durant toute la durée des opérations de pulvérisation ainsi que pendant les 24 heures suivantes.